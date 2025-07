Le questioni di legittimità sono state sollevate dal giudice di pace di Roma. I giudici costituzionali dichiarano inammissibili le questioni ma riconoscono un vulnus nella normativa, che non rispetta l’articolo 13 della Carta. L’articolo 14 della Bossi-Fini non definisce le modalità di trattenimento o «quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo in cui sono private della libertà personale»

Il trattenimento nei centri per i rimpatri (cpr) non rispetta la riserva assoluta di legge prevista dall’articolo 13 della Costituzione, ma non spetta alla Consulta porre rimedio. È il legislatore ad avere «il dovere ineludibile di introdurre una normativa compiuta, la quale assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta».

Con la sentenza 96 pubblicata il 3 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità sollevate dal giudice di pace di Roma in tema di reclusione nei cpr, luoghi di detenzione amministrativa per chi è sul territorio italiano senza un titolo di soggiorno. Il trattenimento, con il decreto Piantedosi, può essere prorogato fino a un totale di 18 mesi. Un «assoggettamento fisico all’altrui potere», lo ha definito la Consulta, considerando l’incidenza sulla libertà personale.

Il caso è stato rimesso alla Consulta dal giudice di pace di Roma, competente per le convalide dei trattenimenti dei cittadini stranieri in condizione di irregolarità portati nel cpr di Ponte Galeria. L’unico dei dieci cpr – undici con quello albanese – ad avere una sezione femminile, con cinque posti. Si trattava infatti di una convalida del trattenimento di una donna.

Il vulnus individuato dalla sentenza riguarda la riserva assoluta di legge, prevista dall’articolo 13 della Costituzione, perché la normativa – e cioè l’articolo 14 del Testo unico sull’immigrazione, la cosiddetta Bossi-Fini – risulta «del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i “modi” della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale».

In altre parole, le norme regolamentari e i provvedimenti amministrativi discrezionali che disciplinano la materia non forniscono un perimetro di garanzia sui “modi” di limitazione della libertà personale.

La riserva di legge

L’articolo 14 del testo unico «non soddisfa, in alcun modo, la riserva assoluta» prevista dall’articolo 13 della Costituzione, secondo cui la detenzione è ammessa «per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

La norma che ha introdotto il trattenimento nei centri non è infatti un atto con forza e valore di legge e prevede che le disposizioni che regolano la convivenza all’interno delle strutture, comprese quelle per garantire l’incolumità delle persone, così come quelle per «disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore».

I modi del trattenimento, rileva la Corte, sono quindi rimessi agli atti del prefetto e, anche se dovrebbero seguire le direttive del ministro dell’Interno, «potrebbero essere disciplinati difformemente nel territorio nazionale».

Inammissibilità

Il collegio presieduto da Giovanni Amoroso, nonostante le criticità rilevate, ha però dichiarato inammissibili le questioni sollevate relative agli articoli 13 e 117 della Costituzione. Quest’ultimo in relazione all’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sul diritto alla libertà e alla sicurezza.

La Consulta però riconosce che non ha strumenti per «rimediare al difetto di una legge» che disciplini in modo specifico le modalità del trattenimento. Non ci sono, scrivono i giudici, soluzioni adeguate che permettano di colmare la lacuna, nemmeno nell’ordinamento penitenziario, «dovendo la detenzione amministrativa restare estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio». L’unico soggetto che può intervenire è quindi il legislatore, perché la materia «incide sulla libertà personale», ed è chiamato a dettare i «contenuti e modalità» che limitino la «discrezionalità dell’amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni».

Stabilendo quindi le caratteristiche degli edifici e dei locali di soggiorno e pernottamento, la cura dell’igiene personale, l’alimentazione, la permanenza all’aperto, l’erogazione del servizio sanitario, le possibilità di colloquio con difensore e parenti, oltre alle attività di socializzazione.

L’intervento è urgente, avverte la Corte, vista la «centralità della libertà personale nel disegno costituzionale».

