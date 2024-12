I centri di permanenza per il rimpatrio italiani sono un buco nero. Maltrattamenti contro i migranti da parte delle forze dell’ordine, uso eccessivo di psicofarmaci per sedare chi si trova rinchiuso nei centri di permanenza per il rimpatrio italiani, strutture simili a detenuti sottoposti a regime speciale e mancate tutele giuridiche. Oltre alle inchieste giornalistiche pubblicate negli anni e alle testimonianze di chi ha passato settimane rinchiuso dentro ai cpr, il pietoso stato delle strutture è certificato anche in in un report del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa. Le conclusioni a cui arriva l’organismo fanno seguito al viaggio di una delegazione avvenuta in Italia nell’aprile del 2024 durante il quale sono stati visitati quattro cpr: Milano, Gradisca, Potenza e Roma.

Violenze e psicofarmaci

Il Cpt ha riscontrato diversi casi di presunti maltrattamenti fisici e uso eccessivo della forza da parte di agenti di polizia nei confronti dei migranti, a seguito di disordini o atti vandalici nei centri. «Il rapporto evidenzia l'assenza di qualsiasi monitoraggio rigoroso e indipendente di tali interventi da parte della polizia e la mancanza di una registrazione accurata delle lesioni subite dalle persone detenute o di qualsiasi valutazione sulla loro origine», si legge nel comunicato.

«Il Comitato è inoltre critico nei confronti della pratica diffusa di somministrazione di psicofarmaci non prescritti diluiti in acqua a cittadini stranieri, come documentato al Cpr di Potenza. La pratica di trasportare cittadini stranieri al cpr ammanettati in un veicolo della polizia senza che venga offerto loro cibo e acqua durante tragitti di diverse ore dovrebbe essere rivista».

Secondo il Comitato le forze dell’ordine in tenuta antisommossa non sono adeguate a gestire la sicurezza all’interno dei cpr. «C'è la necessità – scrivono – di creare un corpo dedicato di ufficiali di detenzione che siano adeguatamente formati nelle sfide specifiche della supervisione delle persone collocate nei centri di detenzione per immigrati, in particolare per quanto riguarda le capacità interpersonali e la capacità di riconoscere i sintomi di possibili reazioni di stress».

Strutture

La delegazione del Consiglio d’Europa in visita in Italia ha anche criticato la progettazione dei cpr, accusati di essere «simili a un ambiente carcerario» e in cui i migranti sembrano essere sottoposti a un regime speciale. «Esempi di tali elementi includono tripli schermi metallici alle finestre e strutture esterne simili a gabbie», si legge nel rapporto. Non solo, vengono evidenziate anche tutta una serie di criticità relative al cibo somministrato, alle condizioni igienico sanitarie e più in generale all’abbandono dei migranti all’interno dei cpr con gli appaltatori «che investivano solo sforzi minimi per offrire poche attività di natura mirata».

No al progetto Albania

Ma c’è di più. Il Comitato del Consiglio d’Europa boccia di fatto il protocollo Italia-Albania. «La relazione conclude che le conclusioni del Cpt, in particolare per quanto riguarda le pessime condizioni materiali, l'assenza di un regime di attività, l'approccio sproporzionato alla sicurezza, la qualità variabile dell'assistenza sanitaria e la mancanza di trasparenza nella gestione dei cpr da parte di appaltatori privati, mettono in discussione l'applicazione di tale modello da parte dell'Italia in un contesto extraterritoriale, come in Albania».

La risposta dell’Italia

«Nella loro risposta, le autorità italiane forniscono informazioni dettagliate sul funzionamento degli sforzi extraterritoriali per trattenere i migranti nei centri sul territorio albanese, con particolare riferimento alla valutazione della loro vulnerabilità», si legge nel rapporto. «Inoltre, le autorità italiane indicano che i casi di maltrattamento fisico descritti nel rapporto non sono stati oggetto di indagini penali e che sono state effettuate diverse ispezioni dalle autorità sanitarie presso il cpr di Potenza in relazione alla pratica di una presunta diffusa sovramedicazione delle persone detenute. Vengono inoltre fornite informazioni dettagliate sulla progettazione e la disposizione dei cpr e alcuni elementi carcerari e di sicurezza sono giustificati alla luce dell'elevato tasso di vandalismo da parte della popolazione detenuta. La risposta contiene anche informazioni sulle ispezioni effettuate dal Ministero dell'Interno presso vari cpr per verificare gli standard delle condizioni materiali e dei livelli di personale. Infine, si fa riferimento alla pubblicazione di un nuovo capitolato d'appalto (Capitolato) per la gestione dei cpr».

