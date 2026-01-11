false false

Si allarga all’amministrazione comunale di Crans-Montana il campo di indagine della Procura generale del Cantone del Vallese sulla strage di Capodanno al bar Constellation, in cui sono morte 40 persone, tra cui sei italiani, e 116 sono rimaste ferite. Oltre alle responsabilità dei proprietari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, indagati per omicidio, lesioni e incendio colposo e destinatari di misure cautelari, l’attenzione degli inquirenti si concentra ora anche sulle istituzioni.

In particolare, sotto la lente della magistratura c’è il Comune, che negli ultimi cinque anni non avrebbe effettuato i controlli di sicurezza previsti. Una mancanza ammessa dallo stesso sindaco Nicolas Féraud e confermata dalla vicesindaca Nicole Bonvin Clivaz: «Non li abbiamo fatti e ce ne assumiamo la responsabilità», ha dichiarato. Secondo la vicesindaca, l’indagine sarà lunga e complessa, anche perché l’amministrazione ha dovuto ricostruire in tempi molto rapidi decenni di documentazione. A rafforzare i dubbi sul sistema dei controlli emerge anche un precedente avvenuto nel febbraio 2022, a meno di 400 metri dal Constellation.

In quell’occasione un incendio in un condominio provocò l’intossicazione di diversi residenti e il responsabile della sicurezza del municipio di Lens, villaggio distinto da Crans-Montana, è stato incriminato per non aver effettuato le ispezioni periodiche previste per mancanza di tempo. A rivelarlo è il programma di approfondimento Mise au Point della Rts.

Leonardo Bove sarà trasferito al Niguarda



Al Niguarda di Milano è tutto pronto per accogliere il 16enne milanese Leonardo Bove, giudicato trasportabile dai sanitari svizzeri. Il trasferimento potrebbe già avvenire nella giornata dell’11 gennaio, se le condizioni climatiche lo consentiranno.

