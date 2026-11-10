Il 14 e 15 novembre cittadini, associazioni e familiari delle vittime scenderanno in strada in più di 30 città con presìdi, cortei e pedalate. Un’iniziativa partita a settembre da Torino dopo la morte di Nicolò, 7 anni, investito mentre andava a scuola in bici. La Rete italiana mobilità equa: «La riforma rovescia le responsabilità, indebolisce i controlli e ostacola la protezione degli utenti più vulnerabili»

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Dopo Torino, la protesta si allarga al resto del paese. Cresce la mobilitazione contro una riforma del Codice della strada che rischia di rendere le nostre strade meno sicure. Il 14 e 15 novembre cittadini, associazioni e familiari delle vittime scenderanno in strada in tutta Italia, in più di 30 città, con presìdi, cortei, pedalate e iniziative di ricordo, sostenuti da RIME – Rete italiana mobilità equa, che unisce 42 organizzazioni per la sicurezza stradale e il diritto alla mobilità.

È una protesta che non nasce oggi. Il 22 settembre, a Torino, Nicolò, 7 anni, è stato investito e ucciso mentre andava a scuola in bicicletta. Da allora, per oltre un mese, centinaia di persone hanno dato vita ogni mattina alla Ciclabile Umana, chiedendo strade sicure. Una mobilitazione che ha trovato eco in tante altre città e che culminerà il 14 e 15 novembre, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.

Scelte politiche

Perché in Italia accompagnare un figlio a scuola deve comportare rischi che altri paesi stanno riducendo? La sicurezza stradale non è questione di fortuna: dipende dalle scelte politiche, dalla velocità consentita, da come progettiamo le strade, dai controlli e dalle regole.

Lo schema del nuovo Codice, contestato da RIME alla Camera dei deputati il 3 novembre scorso, rischia di rovesciare le responsabilità: a chi attraversa sulle strisce si chiede di verificare che i conducenti intendano fermarsi, mentre si ostacola la riduzione della velocità, si indeboliscono controlli e sanzioni e si limitano gli strumenti dei Comuni.

Anziché ridurre il pericolo, si scarica su chi è vulnerabile la responsabilità di difendersi meglio. Le critiche alla riforma arrivano ormai anche dalle istituzioni locali: gli assessori alla Mobilità di 8 grandi città e 19 capoluoghi di provincia, insieme al delegato Anci, hanno chiesto una revisione radicale del testo, denunciando i rischi per la sicurezza stradale e l'autonomia dei Comuni. «Chi vuole far credere che sicurezza e libertà di circolazione siano in contrasto racconta una profonda falsità», dice Davide Paltrinieri, per RIME. «È esattamente il contrario: la sicurezza è ciò che permette a tutte le persone di muoversi liberamente, senza paura. Le persone chiedono strade dove i bambini possano andare a scuola, dove attraversare non sia un rischio e dove le città tornino a essere luoghi di vita. Non possiamo accettare che una riforma del Codice ci porti nella direzione opposta».

L’appello

RIME chiede al governo di fermare l'iter attuale e avviare una revisione profonda del testo, mettendo al centro vita, salute e sicurezza. Ai rappresentanti di Regioni, Province e Comuni e alle Commissioni parlamentari di esprimere posizione contraria e chiedere modifiche sostanziali: proteggere pedoni e ciclisti, facilitare la riduzione della velocità, garantire controlli efficaci e dare ai Comuni gli strumenti per rendere sicure le strade.

Sabato 14 novembre pedalate e presìdi a Modena e Reggio Emilia, una passeggiata a Imperia e una fiaccolata a Castelfranco Veneto. Domenica 15 novembre appuntamenti a Torino, davanti alla stazione di Porta Nuova, a Roma, vicino al Parlamento, e a Genova, Napoli, Bari, Brescia, Perugia, Pisa, Treviso, Verona, Viareggio, Caserta, Aosta e Melegnano, tra pedalate, ciclabili umane, flash mob e momenti di ricordo.

Ci si unisce nella memoria, ma con un grido presente: «La prossima vittima si può evitare». Anzi: si deve.

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