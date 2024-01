«Gli aiuti militari italiani all’Ucraina hanno contribuito a salvare decine di migliaia di vite. L’Italia deve essere orgogliosa di questo, io ne sono fiero», ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto durante le comunicazioni alla Camera sulla proroga degli aiuti a Kiev, l’ottavo pacchetto da parte dell’Italia, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 19 dicembre e presentato al Copasir.

Il sostegno all’Ucraina, precisa Crosetto, «resta forte e totalmente inalterato», in un anno – il 2024 – che sarà cruciale per il conflitto, anche per la promessa del futuro ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. La controffensiva, continua il ministro, non ha dato i risultati sperati, «ha avuto un andamento generoso ma irregolare» ed è prevedibile che la Russia reagisca duramente, con lo scopo di «fiaccare il morale della popolazione ucraina, creando una frattura interna». Per questo è fondamentale «sostenere lo sforzo del popolo e delle forze armate ucraine» perché abbiano gli strumenti per resistere all’aggressione russa. Mosca sembra quindi, continua il ministro, «sostanzialmente intenzionata a puntare a un conflitto di logoramento sui tempi lunghi nella convinzione che nel lungo periodo le opinioni pubbliche occidentali si stancheranno» e ci saranno defezioni tra i paesi sostenitori di Kiev.

La decisione del Consiglio dei ministri di prorogare gli aiuti – e nello specifico autorizzare la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari – è stata il frutto di queste valutazioni, spiega Crosetto, secondo cui fare un passo indietro «sarebbe un errore strategico e politico drammatico». Il governo, in continuità con quello precedente, ha posto la classifica di segretezza sugli aiuti militari all’Ucraina ma Crosetto assicura che si tratta di «equipaggiamenti e sistemi d’arma volti a rafforzare solo e soltanto le capacità difensive delle forze armate ucraine». Inoltre, l’obiettivo di tutta la comunità internazionale rimane «la piena integrità territoriale».

Diplomazia

Il ministro ha aggiunto che «parrebbe giunto il momento per un’incisiva azione diplomatica che affianchi gli aiuti che stiamo portando avanti perché si rilevano una serie di segnali importanti che giungono da entrambe le parti in causa».

Continua: «Le dichiarazioni di diversi interlocutori russi evidenziano una lenta e progressiva maturazione di una disponibilità al dialogo per porre fine alla guerra. In Ucraina il fronte interno appare meno compatto che nel passato nel sostenere la politica del presidente Zelensky».

«Nella guerra tra Russia e Ucraina esiste un aggredito e un aggressore», conclude Crosetto, e «ogni possibile trattativa di pace non può che partire da qui», perché non esiste pace giusta se un popolo aggredito non ha la possibilità di difendersi.

I partiti in aula

La risoluzione unitaria di Italia Viva, Azione e +Europa chiede di proseguire nel programma di sostegno in tutte le forme all’Ucraina perché possa «contrastare l’aggressione russa e determinare le condizioni per un avvio di un negoziato effettivamente paritario». Si chiede inoltre l’impegno del governo «a porre in essere, in sede europea e con i principali partner internazionali, iniziative che permettano di rispettare gli impegni presi con il governo ucraino, dando massima priorità all’approvvigionamento di mezzi, materiali ed equipaggiamenti a favore dell'esercito di Kiev e garantendo all’industria bellica le condizioni produttive necessarie per soddisfare tutti gli ordini di consegna nel più breve tempo possibile». Nella risoluzione si chiede inoltre – come spiega in aula il deputato Benedetto Della Vedova – di «trovare la via per mettere a disposizione del governo ucraino» gli asset bancari russi congelati.

Anche il Partito democratico sceglie «di sostenere il popolo ucraino», chiedendo «un’azione diplomatica, che fino ad oggi non c’è stata» e un’Europa più forte, con una difesa comune. Lo ha dichiarato il deputato Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa, che evidenzia la mancanza di una «prospettiva del governo italiano su come intervenire e come fare per ripristinare una pace giusta e duratura».

«Noi continueremo ad aiutare l’Ucraina a combattere una guerra di libertà», perseguendo «una pace giusta, non una resa incondizionata. Perché la resa dell’Ucraina sarebbe la resa dell’intera Europa», ha poi detto la deputata di Fratelli d’Italia Paola Maria Chiesa.

