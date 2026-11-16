Nei giorni scorsi era stato destinatario di un decreto di perquisizione. Nel documento si parlava di attività depistatoria a suo carico e di alcuni suoi collaboratori nell’ambito dei misteri sulla strage di via D’Amelio

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Gianni De Gennaro è indagato per depistaggio, ha ricevuto un avviso di garanzia nel quale si contesta il reato previsto dall’articolo 375 del codice penale. L’ex capo della polizia di stato è stato destinatario, nei giorni scorsi, di una perquisizione disposta dalla procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, nell’ambito degli approfondimenti per dare risposte sui misteri della strage di via d’Amelio.

Il tritolo che uccise Paolo Borsellino e la sua scorta, il 19 luglio 1992, è ancora avvolto da domande e misteri, anche perché dopo quella strage sparì l’agenda rossa del giudice e la seguente inchiesta giudiziaria partorì uno dei più gravi depistaggi mai avvenuti nella storia repubblicana. Depistaggio che ruotava attorno alla figura di Vincenzo Scarantino, il pupo vestito da pentito da Arnaldo La Barbera, super poliziotto morto nel 2012 e considerato dominus del depistaggio.

Cosa c’entra De Gennaro? Il decreto eseguito nei giorni scorsi già parlava di attività depistatoria «da parte di Giovanni De Gennaro, Donatella Peruzzi, Francesco Pacetto, Massimo Carnicelli e Salvatore Contorno, finalizzata a nascondere fatti di cui sono a conoscenza e a occultare documentazione rilevante anche nell'ambito del presente procedimento come verrà in dettaglio spiegato nel prosieguo, ma soprattutto riportava intercettazioni che sembrano inequivocabili».

L’iscrizione nel registro degli indagati era scontata, ora arriva con la notifica dell’avviso di garanzia, anticipata da Repubblica.

Inequivocabili perché, dopo la perquisizione a casa dei familiari di La Barbera, De Gennaro si lascia andare a questo commento con la sua collaboratrice: «Io ormai ho distrutto tutto...». Donatella Peruzzi rispondeva affermando di aver fatto lo stesso.

«Il De Gennaro, nella parte successiva del dialogo ribadiva di aver distrutto, bruciandola, tutta la documentazione, non prima, però, di averla riletta e di essersi premurato, con il concorso della Peruzzi, di averne fatto almeno in parte una copia informatica debitamente occultata presso soggetti terzi», si legge nel decreto di perquisizione.

Ed è proprio la figlia di La Barbera, Serena, a lasciarsi andare ad altre considerazioni che diventano d’interesse. Riferendosi a De Gennaro diceva «non è mai uscito», lo diceva subito dopo la sentenza per depistaggio a carico di alcuni poliziotti per la strage di via d’Amelio, aggiungendo che «solo dopo la sua morte "uscirà il delirio una volta che non ci sarà più”».

Una vicenda che incrocia anche un’altra stagione, quella precedente alle stragi, e un altro personaggio, il collaboratore di giustizia, Salvatore Contorno, detto Totuccio, tornato dagli Usa nel 1989. Anno nel quale c’è l’incrocio tra De Gennaro e La Barbera, la stagione delle lettere del corvo e del fallito attentato dell’Addaura contro Giovanni Falcone.

Sono passati oltre tre decenni, la questione giudiziaria è chiusa, i reati sono prescritti, ma la procura di Caltanissetta iscrive nuovi indagati mentre le intercettazioni affondano ancor di più la credibilità dello stato.

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