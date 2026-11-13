Il dossier di Avviso Pubblico conta 412 scioglimenti in 35 anni. Il procuratore De Lucia: «La recidiva perché evidenzia la capacità dell’organizzazione mafiosa di stare su quel territorio». Riforma in arrivo tra affiancamento dei Comuni e nuove risorse

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Si torna a votare, ma i clan non se ne vanno. In quasi tre Comuni su dieci, dopo lo scioglimento per mafia, lo Stato è dovuto intervenire una seconda volta. È la questione più urgente che «Uno al mese», quarto dossier di Avviso Pubblico sui comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, consegna alla politica: 412 scioglimenti in 35 anni, uno ogni mese. Nell’ultimo anno sono stati 10.

Per il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, gli scioglimenti multipli di uno stesso ente sono la misura di quanta forza i clan conservino sul territorio. Intanto la politica pensa a come rendere più efficaci ed utili i provvedimenti: La sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro punta su strumenti di affiancamento, la senatrice dem Enza Rando chiede risorse per ricostruire amministrazioni e fiducia dei cittadini.

Il potere che sopravvive alle urne

Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Soriano Calabro erano state sciolte nel 2022. Lo sono state di nuovo nel 2026, nonostante una gestione straordinaria pensata proprio per metterle al riparo dalle infiltrazioni.

«Il dato più importante del rapporto sta nella recidiva – osserva De Lucia – perché evidenzia la capacità dell’organizzazione mafiosa di stare su quel territorio». I numeri sembrano dargli ragione. Dal 1991 al settembre 2026 sono stati 298 gli enti destinatari di provvedimenti del genere, per un totale di 412 scioglimenti.

Tra questi ben 86 sono stati sciolti più di una volta, anche nel giro di pochi anni tra un provvedimento e l’altro. In un caso, quello del comune di Marano di Napoli, gli scioglimenti negli ultimi trentacinque anni sono stati ben cinque.

I numeri del rapporto evidenziano una diffusione degli enti sciolti per mafia su tutto il territorio. Pur essendo in totale undici le regioni in cui si sono registrati scioglimenti per mafia, il 96 per cento dei casi riguarda le quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso: 143 in Calabria, 130 in Campania, 97 in Sicilia e 26 in Puglia. “Solo” 16 nel resto del paese.

Altra indicazione importante è quella che emerge dall’analisi dei provvedimenti emessi negli ultimi 5 anni: Urbanistica e rifiuti continuano ad essere i settori da cui le mafie allungano i propri tentacoli sull’intero ente locale. Da qui la proposta, avanzata da De Lucia, di separare la scelta politica delle opere dalla gestione delle gare: «Per esempio – spiega – il Comune decide se e dove costruire una scuola, ma una volta deciso tocca a una struttura tecnica diversa dal comune gestire l’appalto»

La riforma e le risorse

Ma ad avanzare proposte è anche la politica. Ferro, che alla riforma del Testo unico degli enti locali lavora dal 2023, la vorrebbe già «al prossimo Consiglio dei ministri». Esistono casi in cui emergono «anomalie e vulnerabilità amministrative che richiedono attenzione ma che non presentano un livello di gravità tale da giustificare la misura dissolutoria». Lì si potrà intervenire con affiancamento e monitoraggio, con «interventi tempestivi e proporzionati» che evitino la misura estrema dello scioglimento.

E poi c’è il dopo: i commissari dovranno fotografare l’ente all’arrivo e di nuovo alla fine, con una relazione iniziale e una finale, perché chi governerà dopo di loro trovi «una struttura amministrativa più solida e meno vulnerabile». Niente passi indietro, assicura la sottosegretaria: l’obiettivo non è «depotenziare l’azione dello Stato», ma «semmai renderla più efficace».

Rando, che ribadisce la necessità di un lavoro bipartisan sul tema, sposta il confronto sui fondi e annuncia un disegno di legge che preveda l’istituzione di un fondo per la «rigenerazione politica amministrativa». L’idea è quella di finanziare la formazione del personale e i servizi, soprattutto sociali, per accompagnare i Comuni nel delicato passaggio del ritorno al voto. Per ricostruire la fiducia propone tavoli permanenti tra commissari, cittadini e terzo settore. Il rischio, avverte, è graduare gli interventi senza cambiare le condizioni che portano al secondo e al terzo scioglimento.

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