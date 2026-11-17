false false

Il centrodestra è pronto a presentare alla Camera un emendamento al decreto sicurezza che introduce il divieto assoluto di social network per ragazze e ragazzi sotto i 13 anni.

Il testo riprende il disegno di legge scritto a quattro mani da due parlamentari, Lavinia Mennuni di Fratelli d'Italia e Marianna Madia di Italia Viva, che era stato già notificato alla Commissione Ue. L'annuncio dovrebbe essere ufficializzato domani, mercoledì 18 novembre, giorno in cui scade il termine per la presentazione degli emendamenti.

«Stabilire un'età minima per accedere ai social network è una misura giusta, a tutela dei minori e richiesta dalle famiglie. E infatti avevamo un testo di legge bipartisan pronto da mesi e già notificato a Bruxelles da molto tempo, che il governo ha di fatto osteggiato e fermato in parlamento. Se oggi, come apprendiamo dai media, la presidente Meloni decide che invece questa misura è urgente, va bene così». Afferma in una nota Marianna Madia. «Sarebbe stato molto meglio non doverlo inserire in un decreto sicurezza, quindi legarlo a una emergenza di ordine pubblico quando si tratta piuttosto di difendere bambini e preadolescenti dall'invadenza delle piattaforme digitali. Ma, evidentemente, questo governo è capace di andare avanti solo con questi sistemi improvvisati. Anche per fare in modo che la norma sia giusta, equilibrata ed efficace com'era nel nostro progetto di legge, presenterò io stessa un emendamento al decreto sicurezza che ricalcherà i contenuti di quel testo», conclude la parlamentare.

© Riproduzione riservata