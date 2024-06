Il 27enne è stato identificato e denunciato per danneggiamento e imbrattamento di opere artistiche. La scritta è stata trovata da altri turisti, che hanno allertato il personale di vigilanza del parco archeologico

Un turista olandese ha imbrattato con un pennarello indelebile la parete di una domus romana del Parco archeologico di Ercolano, la città antica che, insieme a Pompei, è stata seppellita dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Il turista 27enne è stato identificato e denunciato per danneggiamento e imbrattamento di opere artistiche.

La firma è stata apposta sugli antichi stucchi della dimora domenica sera ed è stata segnalata da altri visitatori, che hanno allertato il personale di vigilanza del Parco. Sono poi stati chiamati i carabinieri.

Non è la prima volta che viene sfregiato il patrimonio artistico e culturale: nel 2021 un turista ha rubato un chiusino della Domus di Sirico, l’anno successivo un 33enne australiano è stato trovato a fare un giro in scooter negli scavi di Pompei, denunciato per accesso abusivo.

