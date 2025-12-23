L’ex re dei paparazzi è indagato per revenge porn. «Ho fatto i nomi oggi. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni che sono state messe anche a verbale. Per tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora di Signorini. Ho raccolto più di 100 testimonianze. Due denunce contro Signorini devono essere depositate entrambe entro questa settimana», ha detto Corona ai giornalisti

«Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante. Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra».

Fabrizio Corona, indagato per revenge porn nella vicenda riguardante il conduttore del Grande Fratello, si ferma a parlare coi cronisti che lo attendono in procura a Milano. L’ex re dei paparazzi è stato appena interrogato dai pm meneghini Alessandro Gobbis e Letizia Mannella, su sua richiesta.

«Ho fatto i nomi oggi. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni che sono state messe anche a verbale. Per tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora di Alfonso Signorini, di tutti i giri di Signorini e di tutte le sue amicizie. Ho raccolto più di 100 testimonianze. Due denunce contro Signorini devono essere depositate entrambe entro questa settimana», continua Corona.

Che davanti ai pm e alla sua avvocata Cristina Morrone ha risposto a tutte le domande riguardanti la diffusione nella trasmissione "Falsissimo" di una foto intima del direttore editoriale di Chi: nel corso della puntata Corona ha parlato del presunto "sistema Signorini" relativo a favori sessuali in cambio dell'accesso al Grande Fratello.

L’esposto del Codacons

Intanto anche il Codacons, insieme all’Associazione utenti televisivi, ha presentato un esposto in procura, al Garante per la privacy e ad Agcom. Una segnalazione - spiegano le due associazioni- formulata nell'esclusivo interesse degli utenti dei servizi media-audiovisivi, degli aspiranti partecipanti a programmi televisivi di intrattenimento e, più in generale, dell'interesse pubblico alla trasparenza, correttezza e legalità del sistema radiotelevisivo nazionale. Al lavoro la squadra mobile della polizia.

