Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha nominato la nuova Giunta regionale. Il presidente riserva a sé le materie della Sanità, del Bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate. Si tratta di una Giunta composta da dieci assessori. Confermati i nomi annunciati nei giorni scorsi, dal fedelissimo di De Luca, Fulvio Bonavitacola, all’assessora di Benevento Maria Carmela Serluca, suggerita da Mastella. Sorpresa di Ninni Cutaia alla Cultura e Claudia Pecoraro all’Ambiente.

«Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta. Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone. Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l'impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano. È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell'interesse esclusivo della comunità. Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale. Colgo l'occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo», ha riferito il presidente Fico.

I nomi

Si tratta di Mario Casillo (vicepresidente, Trasporti, Mobilità, Mare),

Vincenzo Cuomo (Governo del territorio, Patrimonio); Andrea Morniroli (Politiche sociali, Scuola); Claudia Pecoraro (Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità); Fulvio Bonavitacola (Attività produttive e sviluppo economico); Vincenzo Maraio (Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale); Angelica Saggese (Lavoro

Formazione); Ninni Cutaia (Cultura, Eventi, Personale); Fiorella Zabatta (Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità

Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali); Maria Carmela Serluca (Agricoltura).

La polemica

Le polemiche non sono mancate. «Surreale apprendere indiscrezioni sulla composizione della Giunta regionale dalla pagina Facebook del sindaco di Benevento. Il rispetto istituzionale è tutt'altra cosa», afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. «Nel silenzio, legittimo, del presidente della Giunta regionale l'unico che parla è il sindaco di Benevento, che ringrazia Roberto Fico per la nomina di un assessore indicato da lui, arrivando perfino a specificarne la delega. Fico non parla, ma parla Mastella. Fico non conferma, ma conferma Mastella. Fico non assegna deleghe, le assegna Mastella». Poi la comunicazione ufficiale del governatore.

«C'è grande soddisfazione per la definizione degli assetti della Giunta regionale. È stato fatto un lavoro serio e responsabile per mettere in campo energie e competenze di spessore, con l'obiettivo di dare risposte alle esigenze e istanze dei nostri cittadini e dei nostri territori.

Ringrazio il Presidente Fico per l'attenzione e la disponibilità manifestata», ha dichiarato in una nota Piero De Luca, segretario regionale del Pd.

«Abbiamo svolto un confronto importante e sempre costruttivo - ha proseguito - anche con le altre forze politiche e civiche della coalizione. Siamo pienamente soddisfatti per l'esito e per la composizione complessiva della squadra. È una Giunta di alto profilo, che siamo convinti sarà in grado di attuare, insieme al Presidente, il programma di governo che abbiamo presentato ai cittadini. Ci sono esponenti politici ma anche figure espressione della società civile. Il Partito Democratico esprime il Vice Presidente ed è questo motivo di orgoglio ma anche di forte responsabilità. Ora può partire a pieno regime il lavoro, per dare risposte concrete alle attese dei cittadini ed essere all'altezza delle sfide importanti che ci aspettano. Complimenti e buon lavoro a tutte e tutti», ha concluso il segretario regionale del Pd.

