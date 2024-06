Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese rischiano fino a 12 anni di carcere per aver accompagnato in Svizzera Massimiliano, un 44enne affetto da sclerosi multipla. A differenza di Dj Fabo, Massimiliano non era dipendente da trattamenti di sostegno vitale, ma “solo” dall’assistenza di persone terze. La Corte costituzionale dovrà esprimersi sulla questione

La Corte costituzionale si pronuncerà in mattinata su un nuovo “caso Cappato”. I giudici della Consulta sono chiamati a esprimersi sul dubbio di legittimità costituzionale sull’aiuto al suicidio assistito fornito a Massimiliano, 44enne affetto da sclerosi multipla, accompagnato in Svizzera da Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese dell’associazione Luca Coscioni. Il governo Meloni ha deciso di costituirsi parte civile e ha chiesto che la questione di legittimità – sollevata dal gip del tribunale di Firenze, che indaga i tre dopo che si sono autodenunciati al loro ritorno in Italia – sia dichiarata inammissibile o infondata.

L’accoglimento della questione, secondo l’esecutivo, si risolverebbe in uno stravolgimento della sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale – che individuava i criteri di legittimità per l’eutanasia – «in senso irragionevolmente ed ingiustificatamente ampliativo», sostituendosi in questo modo al parlamento, incaricato dalla stessa Consulta di legiferare sul tema.

Ma le Camere, dopo anni di richiami, non sono mai intervenute con una legge organica per regolare la materia.

Il caso “Massimiliano” e i criteri della Consulta

Nel 2022 Cappato, Lalli e Maltese hanno aiutato Massimiliano, 44enne di San Vincenzo (Livorno) e malato di sclerosi multipla, ad andare in Svizzera per usufruire del suicidio assistito. Prima di morire, Massimiliano ha diffuso un appello in cui spiegava che avrebbe desiderato «essere aiutato a morire senza soffrire in Italia, ma non posso, perché non dipendo da trattamenti vitali».

L’essere dipendente da trattamenti vitali è una delle quattro condizioni individuate dalla Corte costituzionale nel 2019 in riferimento al “caso dj Fabo”, il precedente che – nell’inerzia del parlamento – ha costituito la base giuridica per l’eutanasia in Italia.

Massimiliano non era sottoposto a un trattamento di sostegno vitale in senso stretto (come è ad esempio la ventilazione meccanica), ma era comunque dipendente dall’assistenza di terze persone per sopravvivere. Per questo avrebbe potuto incontrare ostacoli nell’accedere all’aiuto medico alla morte volontaria in Italia.

Secondo la Consulta, affinché il suicidio assistito sia legale – oltre al requisito più ambiguo della dipendenza da trattamenti vitali – occorre anche che la persona abbia una patologia irreversibile, che sia fonte di sofferenze intollerabili (fisiche o psicologiche) e che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Dopo l’autodenuncia di Cappato per il caso dj Fabo e il successivo procedimento penale, in base all’articolo 580 del Codice penale (che punisce chiunque determini «altri al suicidio o rafforzi l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevoli in qualsiasi modo l’esecuzione»), la Corte costituzionale aveva sospeso la sua decisione per dare modo al parlamento di legiferare in materia e approvare una «appropriata disciplina» sul suicidio assistito.

Ma nell’inerzia delle Camere era stata la Consulta stessa, nel settembre 2019, a delineare le condizioni di legittimità del suicidio assistito in Italia: alla luce di questo Cappato è stato assolto dalle accuse.

Dopo la morte di Massimiliano

Cappato, Maltese e Lalli sono accusati dello stesso capo d’imputazione del caso dj Fabo e rischiano fino a 12 anni di carcere. Il giorno dopo il viaggio in Svizzera, i tre si sono autodenunciati ai carabinieri di Firenze. Lo scorso ottobre la procura fiorentina ha chiesto l’archiviazione perché l’aiuto fornito non sarebbe stato «penalmente rilevante».

È stata poi sollevata la questione di costituzionalità del requisito del sostegno vitale per violazione degli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione: «Discrimina irragionevolmente tra situazioni per il resto identiche», e «discende da circostanze del tutto accidentali», «senza che tale differenza rifletta un bisogno di protezione più accentuato».

Le parole di Cappato

«Con questa costituzione (di parte civile, ndr), e nel merito della memoria depositata, il governo Meloni chiede una decisione della Corte che implicherebbe il rischio di una condanna da 5 a 12 anni carcere di Chiara Lalli, Felicetta Maltese e me per avere aiutato Massimiliano ad accedere all’aiuto alla morte volontaria in Svizzera», ha dichiarato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e rappresentante legale dell’Associazione Soccorso Civile, l’organizzazione che fornisce informazioni e, in alcuni casi, assistenza logistica e finanziaria per ottenere aiuto medico alla morte volontaria all’estero.

Continua Marco Cappato: «A nulla sono valse, evidentemente, le parole del ministro della giustizia Carlo Nordio, che il 20 maggio aveva dichiarato: “Ultimamente su questo l’attività del parlamento è lenta rispetto a quella della Corte costituzionale, che in questo senso sembra essere più realistica e sembra camminare in modo più veloce e anche in modo più pragmatico nel confronto col Parlamento”. In ogni caso, con Chiara, Felicetta e gli altri disobbedienti, nel pieno rispetto della sentenza della Consulta, qualunque sarà l’esito, siamo pronti ad affrontare le conseguenze della nostra azione, e continueremo fino al raggiungimento dell’obiettivo di ottenere il pieno riconoscimento del diritto all’autodeterminazione alla fine della vita».

