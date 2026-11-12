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Il litorale romano si è svegliato con un cielo grigio di pioggia e le luci blu delle forze dell’ordine a interdire l’accesso al mare. In particolare nell’area di Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino, dove era previsto un porto crocieristico privato della Royal Caribbean – primo al mondo di questo genere – proprio dove ai piedi di un grande faro delle strutture in legno, chiamate bilancioni, sono casa di alcuni nuclei familiari e uno di questi, occupato dal 2013, organizza eventi sociali.

Nonostante i cittadini abbiano vinto il ricorso al Tar – e dunque il progetto del porto sia fermo – alle sette di mattina di giovedì 12 novembre sono iniziate le operazioni di sgombero dei sette bilancioni. Decine di persone hanno interrotto il consiglio comunale in protesta. Ora il Comune ha chiamato un consiglio straordinario sul tema. Le persone sfrattate per ora sono state trasferite in delle strutture transitorie per alcuni giorni.

Cosa sono i “bilancioni”

Credit photo di Federica Rossi

I bilancioni sono delle vecchie strutture in legno con delle braccia di ferro per delle reti con cui un tempo si pescava. Il dopolavoro dell’aeroporto Leonardo da Vinci, che dista pochi chilometri, era solito riunirsi lì e i bambini usavano le impalcature per tuffarsi.

Nel 2010 il gruppo Caltagirone ottiene i permessi per costruire un porto turistico. Partono i lavori e un grande braccio di cemento lungo centinaia di metri viene costruito a partire dal grande faro. Le correnti cambiano e l’acqua del mare non arriva più a bagnare le gambe dei bilancioni.

I bambini non si tuffano più, ma l’arrivo della sabbia porta le persone a poter camminare in quella lingua di terra ormai abbandonata e frequentare il posto. Nel frattempo i lavori si interrompono. Nel 2013 viene occupato uno dei bilancioni, che diventa sede del Comitato No Porto e organizza diverse attività, da presentazioni di libri a concerti e laboratori di vela.

Le concessioni di Caltagirone passano in mano alla statunitense Royal Caribbean, che arriva in Italia con la proposta di un porto crocieristico. Nonostante l’impatto ambientale e sociale sia di altro genere rispetto all’iniziale progetto di Caltagirone le autorizzazioni vanno avanti. Viene inserito da Gualtieri, commissario straordinario per il Giubileo, all’interno del Decreto Giubileo – si era detto che i pellegrini sarebbero arrivati a Roma scendendo dalle navi da crociera sbarcate a Fiumicino (circa 45’ di macchina senza traffico dalla capitale) – fatto che gli permette di accelerare le procedure.

Tra i bilancioni e il mare nel marzo 2025 fu fatto costruire un muro nella notte.

Ma le mani statunitensi sulla spiaggia di Fiumicino si fermano quando il Tar annulla la Valutazione d’Impatto Ambientale dopo il ricorso promosso da comitati e associazioni tra cui Lipu-BirdLife Italia, Associazione Comitato Tavoli del Porto, Unione Inquilini Fiumicino e Associazione Saifo, con l'adesione di Italia Nostra, Filt Cgil e Ancip. Fino ad oggi, quando i bilancioni sono stati sgomberati e l’accesso all’area per ora bloccato.

Lo sgombero dopo una presunta aggressione

Il sindaco aveva richiesto lo sgombero per mezzo stampa per motivi di sicurezza il 3 giugno a seguito di un casus belli ancora fumoso.

A giugno un vigilante della Fiumicino Waterfront – la società italiana incaricata della progettazione, costruzione e gestione del nuovo porto turistico-crocieristico dell’americana Royal Caribbean – ha denunciato di essere stato accoltellato. Questo ha messo in moto la macchina dello sgombero, in quanto la presunta aggressione dimostrerebbe il degrado dell’area. C’è in corso un’indagine per stabilire cosa è avvenuto esattamente quel giorno e gli inquirenti avrebbero raccolto testimonianze discordanti. Intanto la ferita del vigilante rappresenta una delle giustificazioni dello sgombero.

«Dal Comune dicono che lo sgombero è avvenuto perché è illegale, ma è evidente che è un modo per spianare la strada alla Royal Carribean, a cui stiamo letteralmente regalando un pezzo di suolo pubblico», tuonano i comitati. Alcuni abitanti raccontano di aver visto i responsabili della Fiumicino Waterfront camminare di fianco alle forze dell’ordine, che con gommoni, elicotteri, droni, camionette e anche cavalli, hanno circondato l’area dei vecchi bilancioni. Nella stessa nota della Questura di Roma si legge «la società gerente i sette bilancioni, in stretta sinergia con il Comune di Fiumicino, ha provveduto al sigillo degli stessi».

La contestazione

I forti legami tra il Comune e la Fiumicino Waterfront sono tra le rivendicazioni portate avanti dalle persone riunite in protesta poco dopo al Comune di Fiumicino. Lì hanno interpellato il sindaco e i consiglieri durante lo svolgimento di un consiglio comunale, che è stato poi sospeso.

Viene sottolineato soprattutto l’annullamento della Valutazione d’impatto ambientale del Tar del Lazio che sulla carta dovrebbe interrompere l’avanzamento dell’opera. La Fiumicino Waterfront aveva fatto appello, chiedendo la sospensiva della richiesta al Tar, ma gli è stata rifiutata. Quindi il progetto è bloccato a tutti gli effetti. Ma lo sgombero è andato avanti.

L’ingresso alla stampa è stato interdetto per circa un’ora e non è stato possibile raccogliere delle interviste ai consiglieri comunali e al sindaco, che dopo poco è andato via dal sito. Il tema è stato rimandato a un consiglio straordinario il primo dicembre alle ore 10,30 in Comune.

Nel comunicato sullo sgombero della Questura di Roma si legge che i bilancioni sono stati sigillati e sono stati installati dei dispositivi di allarme antintrusione. L’area sarà circondata da un servizio di vigilanza, non è chiaro se a carico del Comune o della Royal Caribbean.

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