Bloomberg ha visionato la bozza della proposta tedesca che mira a rinviare lo stop agli investimenti in combustibili fossili come «risposta temporanea» necessaria per gestire la crisi energetica

Secondo una bozza di risoluzione visionata dall’agenzia Bloomberg, durante il G7 di Elmau la Germania proporrà ai partner di tornare sui propri passi su un accordo che bloccherebbe il finanziamento pubblico di progetti per l’estrazione di combustibili fossili entro la fine dell’anno.

La motivazione è collegata alle problematiche sulle forniture di materie prime energetiche dovute alla guerra in Ucraina.

Nella bozza, scrive Bloomberg, si legge che il G7 «prende atto del fatto che investimenti pubblici nel settore del gas sono necessari come risposta temporanea alla crisi energetica».

Il testo continua raccomandando che i finanziamenti siano concessi «in maniera coerente con i nostri obiettivi climatici e senza legarsi in maniera critica».

Secondo l’agenzia, il Regno Unito sarebbe contrario alla proposta, così come il governo italiano.

Se la proposta andasse in porto, la lotta contro il cambiamento climatico ne risentirebbe. Sarebbe anche più difficile coordinare un coordinamento degli sforzi negli altri paesi e una decisione di quel tipo sarebbe in contrasto con le raccomandazioni dell’Agenzia internazionale per l’energia per limitare il riscaldamento del pianeta a 1,5 gradi.

