L'accusa è di corruzione. Nell'inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'Autorità. La Guardia di finanza negli uffici di Ita

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L'ex amministratore delegato di Ita Airwais Fabio Lazzerini, come riportato da Ansa e Adnkronos, è indagato dalla procura di Roma nell'ambito dell'indagine sul Garante della Privacy. L'accusa per lui è di corruzione. Nell'inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'Autorità.

Questa mattina i finanzieri del nucleo Pef si sono presentati negli uffici di Ita Airways per acquisire documenti su delega dei pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, che procedono per i reati di peculato e corruzione. Questo filone di indagine riguarda in particolare alcune tessere ''Volare'' classe executive, del valore di 6 mila euro ciascuna, tra le ''utilità'' contestate dalla procura ai componenti del collegio del Garante.

In particolare, nel capo di imputazione in cui si contesta la corruzione, si afferma che gli indagati «in concorso tra loro, quali pubblici ufficiali, omettendo un atto del loro ufficio, ovvero non erogando alcuna sanzione se non una meramente formale alla società Ita Airways, a fronte del riscontro di irregolarità formali e procedurali nel monitoraggio delle comunicazioni e nella tenuta della comunicazione relativa al trattamento dei dati nonché mettendo comunque a disposizione i propri poteri e la loro funzione in favore della società di volo, ricevevano come utilità tessere 'Volare'».

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