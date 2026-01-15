false false

In queste ore il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Roma si trova negli uffici del Garante della privacy su mandato della procura capitolina che ha aperto un fascicolo, a seguito dei servizi di Report, sulle spese di rappresentanza dei componenti dell’Authority.

Tra gli atti dei finanzieri una serie di acquisizioni di atti, perquisizioni e sequestri. In particolare, in base a quanto si apprende, nell’ufficio al primo piano del presidente Pasquale Stanzione. Stanzione è indagato insieme agli altri componente del Collegio, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. I reati che sono ipotizzati nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono di peculato e corruzione.

Recentemente dal Garante si era dimesso il segretario generale Angelo Fanizza (estraneo all’inchiesta) per la mail inviata ai dipendenti a cui chiedeva gli accessi ai portali per scovare le eventuali “talpe”.

«Le perquisizioni e i sequestri negli uffici del Garante per la Privacy, con l'intervento della Guardia di Finanza e un'indagine aperta dalla procura dopo i servizi di Report, rappresentano l'ennesimo colpo durissimo alla credibilità dell'istituzione. Spese di rappresentanza e la mancata sanzione a Meta per i Ray-Ban Stories sono al centro di un'inchiesta che è solo uno degli elementi che da mesi mette in discussione scelte e comportamenti del Collegio. Lo stesso presidente Pasquale Stanzione risulterebbe indagato. In una situazione del genere, restare aggrappati alle poltrone è un atto di grave irresponsabilità. Così si espone l'istituzione al pubblico ludibrio e si nega la minima tutela del suo prestigio. Per questo ribadiamo una richiesta di semplice igiene istituzionale: l'intero Collegio si dimetta. Subito. Per rispetto dell'Autorità, dei cittadini e della funzione che essa dovrebbe svolgere», così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua, Anna Laura Orrico, Gaetano Amato.

© Riproduzione riservata