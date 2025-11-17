A darne notizia è l’agenzia di stampa Dpa e ripresa poi da diversi media tedeschi. Secondo il quotidiano tedesco Bild, la polizia criminale della capitale bavarese ha avviato un'indagine per fare luce sulle cause della morte

Sono morte Alice ed Ellen Kessler, leggendarie gemelle del mondo dello spettacolo tedesco. Avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. A darne notizia è l’agenzia di stampa Dpa e ripresa poi da diversi media tedeschi. Secondo il quotidiano tedesco Bild, la polizia della capitale bavarese ha avviato un'indagine per fare luce sulle cause della morte. Per il settimanale Spiegel c’è un’operazione di polizia in corso a Gruenwald.

Le Kessler avevano manifestato il desiderio di essere sepolte insieme, in un'unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello. «È ciò che abbiamo stabilito nel nostro testamento», aveva dichiarato Ellen in un'intervista rilasciata al quotidiano "Bild" nell'aprile del 2024.

