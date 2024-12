Nell’anno giubilare sono attese 35 milioni di persone nella Capitale: «Serve coniugare sicurezza e serenità. C'è un sistema non immediatamente visibile: prevenzione, controlli nelle strutture ricettive, attività delle unità cinofile e dei tiratori scelti. Dopo il 7 ottobre i servizi di monitoraggio sono aumentati. Grazie ai romani per la pazienza, ora la collaborazione continui»

Sicurezza e serenità. I due punti cardini che il prefetto di Roma Lamberto Giannini, intervistato da Adnkronos a due giorni dall'apertura della Porta Santa, vuole vedere viaggiare insieme per tutto il Giubileo. «Sia per la cerimonia solenne del 24 dicembre con l'apertura della Porta Santa sia per la giornata di Natale, che ha visto un afflusso di oltre 35mila persone nella zona di San Pietro, il sistema ha funzionato. Dal sopralluogo fatto con il questore e i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza all'apertura dei servizi abbiamo visto come tutto si sta svolgendo in modo molto ordinato. Tutto dà una grande idea di serenità e sicurezza che viaggiano insieme», ha dichiarato.

«C'è un sistema non immediatamente visibile, con un'attività di prevenzione, di controlli nelle strutture ricettive, all'attività informativa a quello di controllo alle persone, alle attività svolte attraverso le varie specialità, dalle unità cinofile ai tiratori scelti», ha detto ancora il prefetto.

35 milioni di persone in arrivo

Gli eventi giubilari porteranno nella Capitale milioni di pellegrini e Giannini vede una capitale pronta. «Roma è pronta ad accoglierli, ad accoglierli in sicurezza. Una città che si è preparata molto e che ha una grande tradizione di accoglienza. Le stime parlano di 35 milioni di persone attese, ma immagino picchi di presenze in prossimità di eventi particolarmente significativi come il Giubileo dei giovani, degli adolescenti, delle confraternite, dei lavoratori».

Importante il dispiegamento di forze dell'ordine previsto. «Il giorno di Natale erano impegnate 700 tra donne e uomini delle forze dell'ordine e si avrà uno standard di presenze e di controllo molto importante. Le zone nevralgiche saranno quelle di San Pietro e più in generale i luoghi di aggregazione ma - chiarisce il prefetto - non saranno trascurate le periferie per rendere la città più accogliente e sicura possibile in ogni luogo».

Da più parti, a cominciare dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato elogiato il “metodo Giubileo”, che ha visto lavorare insieme schieramenti opposti e che ha portato alla chiusura dei cantieri in tempo per l'apertura della Porta Santa. «È un modello da esportare, da ripetere - sottolinea Giannini - Sono sempre stato un fautore, per quello che riguarda il mio campo che è quello delle forze di polizia, del coordinamento, dell'agire in sinergia. E ancora più da prefetto di Roma quello che è importante è il sistema, nella Capitale c'è stato un lavoro di grande coesione: la squadra Stato deve agire compatta, così come ha fatto, verso gli obiettivi comuni».

Il pericolo terrorismo

L'attentato di Magdeburgo ha riacceso i timori per i possibili propositi terroristici di “lupi solitari”. «C'è un sistema che a fronte di una minaccia così importante è sempre in piena attività», spiega Giannini, che ha alle spalle un'importante esperienza nel contrasto al terrorismo. Sono in corso «monitoraggi della rete, si sta operando con attività di prevenzione e informativa. Al momento non ci sono segnalazioni specifiche ma Roma - ricorda - da sempre mantiene altissima l'attenzione».

Forze dell'ordine impegnate sul fronte sorveglianza di siti e possibili obiettivi sensibili legati anche alla comunità ebraica nella città di Roma. «C'è sempre stata grandissima attenzione, con un aumento di questi servizi a partire dal 7 ottobre e poi con la guerra a Gaza. Stiamo continuando a mantenere alta l'attenzione», spiega il prefetto.

Controlli aumentati anche sul fronte dei reati come rapine, truffe e borseggi che rischiano di crescere con l'arrivo di milioni di pellegrini. «Sono stati implementati servizi che già importanti, anche in borghese, e negli ultimi tempi sui borseggi sulle metropolitane sono stati eseguiti numerosi arresti. Si lavorerà anche sul fronte della prevenzione con un'attività che richiami l'attenzione sui possibili rischi dove ci sono situazioni di affollamento per mantenere alta l'attenzione».

Il ringraziamento ai romani

Un evento, il Giubileo della Speranza, che ha visto cantieri sparsi per la città con ripercussioni sulla vita dei romani. «I cittadini romani vanno prima di tutto ringraziati per la loro pazienza. Cittadini che hanno sempre dimostrato anche una grande collaborazione con le forze dell'ordine, un'attenzione che chiediamo in maniera particolare per segnalare eventuali anomalie. Tutti possono contribuire alla sicurezza», spiega Giannini.

Capitale che ospita frequenti manifestazioni anche con un numero importante di partecipanti. Ma il prefetto non si dice preoccupato della concomitanza con gli eventi del Giubileo. «È già stato sottoscritto un protocollo con diverse organizzazioni sindacali e sono assolutamente ottimista che anche con chi non ha inteso al momento aderire si troverà una mediazione e una soluzione».

La stretta sugli affitti brevi

Per quanto riguarda il tema degli affitti brevi, delle key-box e della circolare indirizzata alle prefetture sull'identificazione da remoto degli ospiti nelle strutture ricettive, Giannini ha spiegato che sono in corso diversi controlli. «La circolare ha ribadito un concetto molto chiaro che per assicurare la sicurezza bisogna avere la certezza dell'identità di chi viene ospitato e segnalare la sua presenza alle autorità. I controlli sono in corso e abbiamo già fatto le prime sanzioni».

