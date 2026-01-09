false false

Biagio Pilieri, 60 anni, liberato dopo un anno e 4 mesi di detenzione in Venezuela, è figlio di siciliani emigrati in Sud America, ha il doppio passaporto italo-venezuelano ed è un giornalista e politico che si è battuto negli ultimi anni per denunciare la chiusura di organi di informazione, la censura e altri problemi dell'editoria locale. Pilieri è anche leader del partito Convergenza, fondato nel 1993.

Arrestato a Caracas il 28 agosto 2024, da allora Pilieri è stato rinchiuso nell'Helicoide, una tra le carceri più dure del Venezuela, senza la possibilità di comunicare con nessuno, con l'accusa di terrorismo e tradimento alla patria.

È stato rilasciato insieme a Enrique Marquez, l'ex candidato dell'opposizione venezuelana che si contrappose a Nicolas Maduro nelle presidenziali del 2024. «E' tutto finito ora», le parole di Marquez in un video realizzato da un giornalista locale che mostra il politico e la moglie, insieme con Biagio Pilieri.

