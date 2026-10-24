Pattuglie delle forze dell'ordine per presidiare i punti nevralgici della città si stanno posizionando in questi minuti nel centro di Bari. Un presidio permanente, con auto della polizia di Stato e agenti in borghese, é attivo in piazza del Ferrarese, all'ingresso del borgo antico, dove era prevista una manifestazione che avrebbe dovuto sfilare per le strade del centro. Per quanto l'attenzione sia alta, il clima che si respira in città è comunque quello di un sabato mattina ordinario. I clienti continuano ad affollare i bar e i ristoranti e anche i negozi dei grandi marchi di moda, alcuni dei quali, come Prada e Gucci, hanno adottato misure di sicurezza per evitare di subire atti vandalici.Pattuglie delle forze dell'ordine per presidiare i punti nevralgici della città si stanno posizionando in questi minuti nel centro di Bari. Un presidio permanente, con auto della polizia di Stato e agenti in borghese, é attivo in piazza del Ferrarese, all'ingresso del borgo antico, dove era prevista una manifestazione che avrebbe dovuto sfilare per le strade del centro. Per quanto l'attenzione sia alta, il clima che si respira in città è comunque quello di un sabato mattina ordinario. I clienti continuano ad affollare i bar e i ristoranti e anche i negozi dei grandi marchi di moda, alcuni dei quali, come Prada e Gucci, hanno adottato misure di sicurezza per evitare di subire atti vandalici.Pattuglie delle forze dell'ordine per presidiare i punti nevralgici della città si stanno posizionando in questi minuti nel centro di Bari. Un presidio permanente, con auto della polizia di Stato e agenti in borghese, é attivo in piazza del Ferrarese, all'ingresso del borgo antico, dove era prevista una manifestazione che avrebbe dovuto sfilare per le strade del centro. Per quanto l'attenzione sia alta, il clima che si respira in città è comunque quello di un sabato mattina ordinario. I clienti continuano ad affollare i bar e i ristoranti e anche i negozi dei grandi marchi di moda, alcuni dei quali, come Prada e Gucci, hanno adottato misure di sicurezza per evitare di subire atti vandalici.Pattuglie delle forze dell'ordine per presidiare i punti nevralgici della città si stanno posizionando in questi minuti nel centro di Bari. Un presidio permanente, con auto della polizia di Stato e agenti in borghese, é attivo in piazza del Ferrarese, all'ingresso del borgo antico, dove era prevista una manifestazione che avrebbe dovuto sfilare per le strade del centro. Per quanto l'attenzione sia alta, il clima che si respira in città è comunque quello di un sabato mattina ordinario. 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