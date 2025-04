I timori sui dazi imposti dal presidente americano Donald Trump hanno provocato uno sconvolgimento in tutti i principali mercati azionari. Dopo il crollo della scorsa settimana, la peggiore dal marzo 2020, oggi si è aperta un’altra giornata nera per le borse di tutto il mondo.

Il crollo dei mercati asiatici

I primi mercati a pagarne le conseguenze sono stati, inevitabilmente, quelli asiatici che alla riapertura dei mercati hanno subito perdite ingenti. A soffrire maggiormente l’imposizione dei dazi americani è stata questa mattina la borse di Hong Kong in quello che appare come il giorno peggiore per l'indice Hang Seng in più di 16 anni. A meno di due ore dalla chiusura la borsa di Hong Kong, che aveva aperto in ribasso di oltre il nove per cento, ha perso oltre il 13 per cento (- 13,22 per cento) e si avvia verso una delle peggiori chiusure della sua storia. Non va meglio per Tokyo con l’indice Nikkei che fa registrare la terza peggior flessione della sua storia perdendo il 7,83 per cento.

La Borsa di Taiwan chiude la seduta in calo del 9,7%, registrando la peggiore perdita mai segnalata dal listino di Taipei: l'indice Taiex brucia 2.065,87 punti, attestandosi a quota 19.232,35.

Oltre ai dazi imposti dagli Stati uniti, sull’andamento delle borse asiatiche pesa anche la decisione di Pechino di rispondere immediatamente con una serie di contromisure. I “contro-dazi” imposti dalla Cina come reazione a quelli di Trump hanno alimentato i timori di una escalation in questa guerra commerciale.

Piazza Affari in tilt

Mentre in Asia per le borse sta per chiudersi una delle peggiori giornate nella storia recente, in Europa i mercati si apprestano ad aprire con forti timori e ribassi già importanti.

Piazza Affari, a Milano, è andata in tilt ancora prima di iniziare la giornata con buona parte dei titoli che non sono riusciti ad aprire. Mano a mano che le ore passano la situazione appare ancor più drammatica di venerdì con con il Ftse Mib che in apertura lascia sul terreno oltre il sette per cento (-7,6) per poi riprendersi in mattinata mentre lo spread conferma il rialzo con il differenziale tra Btp e Bund che sale a oltre 120 punti.

A pesare particolarmente sull’andamento di Piazza Affari sono state le banche che hanno registrato perdite importanti: -12 per cento di Popolare di Sondrio il -11,2 per cento di Mps e il -10,7 per cento di Banco Bpm, Bper perde il 9,4 per cento, Unicredit l'8,7 per cento, Intesa il 7,8 per cento.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha commentato sottolineando come si tratti di «una giornata complicata in cui tutti abbiamo notato l’andamento delle borse. Questo ci fa capire che dobbiamo assolutamente sventare l'escalation commerciale e tanto più la guerra commerciale, perchè altrimenti davvero la crescita ne sarebbe davvero compromessa». Parla invece di «colpi micidiali per l’economia italiana» a causa dei dazi la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che ha sottolineato come «altri governi europei, a partire da quello spagnolo di Sanchez, stanno mettendo in campo misure forti per proteggere e sostenere imprese e lavoratori, Meloni invece fa solo appelli alla calma. Serve urgentemente un bagno di umiltà e di realtà da parte del governo, sono in gioco decine di migliaia di posti lavoro».

La situazione in Europa

Ma la situazione di Milano rispecchia quanto sta avvenendo in tutta Europa dove da questa mattina si assiste ad un sell off definito storico. Ipek Ozkardeskaya, un analista della Swissquote Bank, lo ha definito come «il più grande dopo la pandemia e la crisi finanziaria globale per le economie occidentali, e il più grande degli ultimi 16 anni per i mercati asiatici».

Nel corso della mattinata per tutti i listini europei la situazione è stata particolarmente difficile. La situazione peggiore a Francoforte e Madrid che registrano del 5 per cento così come Amsterdam. Leggermente meglio per Parigi (-4,93 per cento) e Londra che registra una perdita del 3,84 per cento.

La situazione delle Borse sta inevitabilmente attirando l’attenzione del mondo politico europeo in concomitanza con la riunione del Consiglio Ue straordinario sul commercio. Il ministro francese delegato per il Commercio, Laurent Saint-Martin, ha ribadito la propria contrarietà a qualsiasi forma di guerra commerciale con gli Usa. «L'obiettivo è negoziare questa escalation» ha dichiarato il ministro «se non è possibile, di certo l'Ue reagirà fermamente. E' un momento molto pesante, importante per l'unità europea». Gli ha fatto eco il suo omologo tedesco Robert Habeck che ha ribadito che l’Unione si trovi in una posizione di forza in questa vicenda: «L'Europa non si lascerà dividere adesso. Ciò significa che i Paesi non dovrebbero cercare di negoziare i vantaggi per se stessi, perché questo non gioverebbe a nulla. Abbiamo visto che i Paesi che in passato hanno cercato di farlo non sono stati risparmiati. La forza nasce dall'Unione».

