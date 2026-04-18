«La fede non separa lo spirituale dal sociale». È il cuore dell’omelia di papa Leone durante la messa celebrata all’aeroporto di Yaoundé-Ville, in Camerun, dove il pontefice ha insistito sul legame tra vita cristiana e impegno concreto nella società.

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Il papa ha richiamato le principali sfide da affrontare, a partire da povertà e giustizia, sottolineando che «alla salvezza di una comunità non bastano gli sforzi individuali e isolati», ma serve «una decisione comune» capace di integrare i valori del Vangelo nelle istituzioni e nelle strutture, rendendole strumenti per il bene comune.

Nel suo intervento, Leone ha ribadito che «nessuno dev’essere lasciato solo ad affrontare le avversità della vita» e che ogni comunità è chiamata a costruire reti di solidarietà e aiuto reciproco, soprattutto di fronte alle crisi sociali, politiche ed economiche. Un invito a farsi prossimi, a non restare spettatori davanti alla sofferenza, ma a condividere responsabilità e percorsi.

Il Pontefice ha anche evidenziato la necessità di «cambiare abitudini e strutture» quando non garantiscono la dignità della persona, indicando nella cura dei più poveri un elemento centrale dell’identità cristiana.

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Al termine della celebrazione, tra gli applausi dei fedeli, papa Leone ha definito la Chiesa camerunese «viva, giovane e ricca di doni», invitando a custodire quanto vissuto e a trasformare anche le difficoltà in occasioni di crescita nella condivisione e nel servizio.

Conclusa la tappa in Camerun, il Papa ha lasciato Yaoundé diretto a Luanda, in Angola, terza tappa del suo viaggio in Africa.

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