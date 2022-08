Sui social network sta circolando con grandissima diffusione un video in cui una giovanissima Giorgia Meloni allora militante di Alleanza nazionale, come coordinatrice del quartiere Garbatella di Roma nel 1996, spende buone parole su Benito Mussolini. Lo definisce infatti “un bravo politico”. Questa intervista è stata inserita in un video più ampio uscito nei giorni scorsi e prodotto dal media internazionale online Loopsider e che ha oltre 100mila utenti su Twitter, oltre 500mila su Instagram e mira principalmente ad un pubblico giovane.

Nel video ci si focalizza sulla possibile vincitrice delle prossime elezioni Giorgia Meloni e i creatori sono riusciti a ritrovare un vecchio servizio della televisione francese France 3, durante la trasmissione Soir 3, del 1996 in cui l’allora militante di Alleanza nazionale in vista delle elezioni dava una mano ad affiggere i manifesti e portare avanti la campagna elettorale di Fini, alleato di Berlusconi. In Italia è diventata virale la parte del video in cui la Meloni parlando di Mussolini lo definiva “un bravo politico”.

La versione originale

Come anticipato, il video di France 3 è del 1996 quando il Polo delle Libertà di Berlusconi sfidava l’Ulivo di Prodi. La televisione francese voleva approfondire le caratteristiche sul territorio di Alleanza nazionale alleata dello stesso Berlusconi ed erede della tradizione fascista e del Movimento sociale italiano. Per questo motivo la troupe francese aveva deciso di seguire la Meloni all’epoca responsabile di sede del quartiere della Garbatella durante l’attacchinaggio. Nell’intervista integrale andata in onda nel programma Sur 3 ed ancora disponibile sull’ Ina – l’Istituto nazionale dell’audiovisivo della Francia, la Meloni si espone in maniera ancora più forte riguardo a Mussolini dicendo: «Credo che Mussolini è stato un buon politico. Tutto quello che ha fatto, lo ha fatto per l’Italia. E questa cosa non si ritrova nei politici che abbiamo avuto negli ultimi 50 anni». Nel video integrale è poi presente un’intervista alla madre della Meloni e un approfondimento sulle ragioni della militanza politica della giovane.

