Ilaria Salis è entrata nel tribunale di Budapest per la prima volta senza catene a mani e polsi né guinzagli. All’insegnante e attivista antifascista, accusata di aver aggredito militanti di estrema destra l’11 febbraio 2023, sono infatti stati concessi i domiciliari, lasciando così il carcere di massima sicurezza di Gyorskocsi Utca del paese guidato da Viktor Orbán dove ha trascorso più di 15 mesi, denunciandone le condizioni disumane. La 39enne è candidata al parlamento europeo con Alleanza verdi e sinistra.

Salis è arrivata in tribunale per la terza udienza, in taxi con i genitori ed è entrata rapidamente nell’edificio, tra giornalisti e un gruppo di suoi amici che attendavano fuori dalla struttura, tra i quali c’è anche il fumettista Zerocalcare. «Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato», ha detto l’insegnante prima dell’inizio dell’udienza.

Dopo l’ordine di scarcerazione firmato il 15 maggio, Salis ha dovuto aspettare il trasferimento dall’Italia all’Ungheria della cauzione. E mercoledì 23 maggio, in mattinata, è uscita dalla prigione di massima sicurezza dopo un anno e 3 mesi e trasferita nel domicilio dove sconterà la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della fine del suo processo.

«Siamo molto soddisfatti ma consideriamo i domiciliari in Ungheria solo un primo passaggio verso la libertà di Ilaria perché chiediamo che le venga revocata qualsiasi misura cautelare», hanno commentato il legali di Salis. Mentre il padre Roberto, che sta portando avanti la campagna elettorale in nome della figlia, lo ha definito «il giorno più bello della mia vita dopo la nascita dei miei figli, come fosse nata una seconda volta».

«Un bel risultato» aver ottenuto i domiciliari, ha detto l’ambasciatore italiano a Budapest Manuel Jacoangeli prima dell’inizio dell’udienza, «per il quale abbiamo sempre lavorato. Rasserena tutta la situazione e le consente di affrontare meglio il processo». Jacoangeli ha poi aggiunto: «Abbiamo suggerito ripetutamente alla famiglia di intraprendere questa strada e l’ambasciata appoggerà sicuramente una richiesta di domiciliari in Italia».

L’udienza

L’indirizzo dell’abitazione in cui Salis sta scontando gli arresti domiciliari, finora segreto, è stato rivelato dal giudice Josef Szos, durante l’udienza. Il padre Roberto Salis si è rivolto all’ambasciatore Jacoangeli dicendo: «Bisogna fare qualcosa». L’avvocato della difesa Gyorgy Magyar ha infatti precisato che «l’indirizzo non dovrebbe essere rivelato, anzi protetto e non va inserito nel verbale».

