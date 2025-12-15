I giudici del riesame hanno accolto il ricorso della difesa escludendo «la sussistenza di una concreta e attuale pericolosità». L’uomo era stato recluso dopo l’ordine di espulsione firmato e difeso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

false false

Mohamed Shahin torna in libertà. L’imam di San Salvario, a Torino, trattenuto nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Caltanissetta, in Sicilia, dopo l’ordine di espulsione disposto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è stato rilasciato oggi.

«La cessazione del trattenimento» è stata disposta dalla Corte di appello di Torino, che si è pronunciata in sede di riesame e, vista la nuova documentazione presentata dagli avvocati, ha accolto il ricorso escludendo «la sussistenza di una concreta e attuale pericolosità».

Fra i nuovi elementi presentati dai legali c’è l’archiviazione immediata da parte della procura della città della denuncia per le dichiarazioni relative al 7 ottobre che l’uomo aveva pronunciato durante una manifestazione a sostegno della Palestina.

I giudici hanno poi sottolineato che l’uomo, da vent’anni in Italia, è «completamente incensurato», a differenza di quanto affermato da diversi esponenti della maggioranza.

Il trattenimento era stato disposto dal questore di Torino lo scorso 24 novembre, e difeso direttamente dal titolare del Viminale, che ha fatto di questo caso una bandiera a difesa della sicurezza dello stato.

«Accogliamo questa decisione con senso di responsabilità e rispetto per le istituzioni», ha dichiarato il presidente dell’Unione delle Comunità islamiche in Italia (Ucoii), Yassine Lafram. «È un passaggio importante che riafferma il valore delle garanzie previste dall’ordinamento e la centralità del controllo giurisdizionale nelle misure che incidono sulla libertà personale», ha aggiunto.

© Riproduzione riservata