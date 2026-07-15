Per il presunto sistema di condizionamento delle designazioni arbitrali il pubblico ministero Maurizio Ascione, da domani in forza alla Procura europea, ha chiesto l'archiviazione, mentre la parte che riguarda le ipotetiche bussate alla sala Var della serie A a Lissone, in Brianza, è stata stralciata ed è stata trasmessa alla procura di Monza competente per territorio

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La procura di Milano mette un punto all'inchiesta sugli arbitri, si ricompatta - dopo le tensioni delle ultime settimane - e definisce i due filoni dell'indagine nata due estati fa e diventata nota solo lo scorso aprile. Per il presunto sistema di condizionamento delle designazioni arbitrali il pubblico ministero Maurizio Ascione, da domani in forza alla Procura europea, affiancato (solo dallo scorso giugno) dall'aggiunto Paolo Ielo ha chiesto l'archiviazione, mentre la parte che riguarda le ipotetiche bussate alla sala Var della serie A a Lissone, in Brianza, è stata stralciata ed è stata trasmessa alla Procura di Monza competente per territorio.



Cinque in tutto gli indagati nell'indagine sugli arbitri: il designatore (autosospeso) Gianluca Rocchi, il supervisore (autosospeso) Andrea Gervasoni e l'assistente Daniele Paterna, oltre ai due assistenti alla sala Var, Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. In particolare, Rocchi è accusato del reato di frode sportiva in concorso con appartenenti all'Inter. Le partite finite nel mirino della Procura sono quattro match e due presunte 'bussate'.

Gli atti dell'inchiesta milanese finiranno anche alla giustizia sportiva Procura federale della Figc e Procura generale dello sport presso il Coni e anche alla Commissione parlamentare antimafia intenzionata a verificare eventuali infiltrazioni o legami con la criminalità organizzata.

In base a quanto si apprende, l'Inter è stata indagata ieri e poi archiviata subito dopo dall'accusa di avere violato la legge 231 del 2001. «Il decreto di archiviazione nei confronti dell'Inter Fc - si legge nella nota della Procura - è diretta conseguenza dell'esclusione del reato presupposto», cioè la presunta frode sportiva relativa alle designazioni di Gianluca Rocchi in ipotesi pro-Inter.

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