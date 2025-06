Una condanna a quattro anni e venti giorni di reclusione. È quella inflitta, al termine del secondo processo abbreviato su “Doppia Curva”, a Christian Rosiello, l’ultrà milanista ed ex bodyguard di Fedez (non indagato) accusato di associazione per delinquere aggravata finalizzata a commettere una lunga serie di reati, tra cui estorsioni e pestaggi.

La sesta sezione penale del tribunale di Milano ha condannato anche Francesco Lucci, fratello dell’ex leader della curva rossonera Luca, a cinque anni e sei mesi. E Riccardo Bonissi, a tre anni e otto mesi. Condanne queste ultime che arrivano dopo quelle di due giorni fa per capi e sodali della Sud milanista e della Nord interista.

In particolare, tra le contestazioni fatte dai pm due aggressioni, tra cui l'episodio che ha visto come vittima il personal trainer dei vip Cristiano Iovino e, ancora, il pestaggio di un giovane, avvenuto a maggio 2024, in un ristorante di via Capelatro.

Il verdetto dei giudici meneghini accoglie, concedendo leggeri sconti rispetto alle richieste, la linea dei pubblici ministeri che non si erano opposti al cambio in corsa del rito del procedimento.

«Manca un programma associativo volto a commettere i delitti in maniera nitida e anzi, gli episodi che ha indicato il pm come violenti dimostrano che non è una violenza preventivata e comunque non voluta dai capi», ha commentato il difensore Jacopo Cappetta, dopo la lettura del dispositivo.

Francesco Lucci, Christian Rosiello e Riccardo Bonissi sono stati condannati pure a risarcire, per danni patrimoniali e di immagine, le parti civili Lega Serie A, con il legale Salvatore Pino, e Milan, con l'avvocato Enrico de Castiglione. Disposta infatti una provvisionale di 40mila euro per il club rossonero e un'altra per la Lega Serie A. Il resto dei risarcimenti in sede civile.

© Riproduzione riservata