Continuano le ricerche dopo la frana nell’isola di Ischia. Il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha fatto il punto della situazione a più di 24 ore dal crollo di massi avvenuto sulla frazione di Casamicciola, nel versante nord dell’isola.

«Rispetto ai dati di ieri non ci sono grosse variazioni, se non purtroppo l'identificazione della persona deceduta», ha detto il prefetto. In un primo momento si pensava che si trattasse di una donna originaria dell’est europa sposata a un ischiano.

11 dispersi, 167 sfollati

Il sistema di allerta costato milioni è ancora fermo

«Contrariamente alle prime notizie», ha detto Palomba, la vittima «è una donna italiana di 31 anni, originaria di Ischia Eleonora Sirabella.

I dispersi restano 11, ma ci sono maggiori informazioni per identificarli. Al momento secondo il le informazioni disponibili tra loro ci sarebbero due famiglie con bambini. Per trovarli sono al lavoro circa 220 soccorritori.

Le abitazioni coinvolte dai crolli sono per ora 15, e i 167 abitanti sfollati sono stati già trasferiti in sistemazioni abitative. Quattro persone risultano ferite, la più grave è stata già trasferita all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Ischia è l’ultima di una lunga lista

