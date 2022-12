«Ma io che ci faccio qui?». Ogni volta che nel vasto documento d’accusa presentato dalla procura di Torino ricorre un suo frammento di conversazione si ha l’impressione che sulle labbra di Federico Cherubini penda inespresso l’interrogativo esistenziale.

Un disagio a malapena represso, lo stesso che l’uomo si trova a vivere da quando è stato promosso suo malgrado a reggere responsabilità troppo più grandi di lui. Una promozione giunta non già perché lui crescesse di ruolo, ma semplicemente perché la Juventus demansionava sempre più se stessa, e cominciava a travolgere le figure di seconda e terza schiera dopo che quelle in posizione d’avanguardia erano state messe alla porta un po’ troppo in fretta (Marotta) o un po’ troppo tardi (Paratici).

E in questo perverso meccanismo dove essere avanzati di grado corrisponde a un saltacoda direzione ghigliottona, il mite Cherubini Federico da Foligno si è trovato sbalzato senza voglia né convinzione a svolgere compiti che non condivideva eppur gli toccavano.

Classe 1973, ex ala destra che ha lasciato il calcio giocato a 22 anni per laurearsi e avviare una carriera da agente Fiditalia, salvo poi tornare nel mondo del pallone come dirigente, il soggetto ha una certa vocazione per il calcio pane e salame. Quello vissuto sul campo, possibilmente a fiutare nuovi talenti da far maturare anziché destinarli precocemente verso un destino da “plusvalenza artificiale”. E invece a quest’uomo che avrebbe voluto soltanto una vita a responsabilità limitata è stata affidata, a un dato momento, una responsabilità troppo più grande di lui: gestire da numero uno il calciomercato juventino dopo essere stato il numero tre e rotti dietro i citati Marotta e Paratici, ma soprattutto provare a rimettere in moto una «macchina ingolfata di merda» (parole in dolce stilnovo di Agnelli Andrea).

Scontento ma appena un po’

Lui lì non avrebbe proprio voluto esserci, men che meno trovarsi a giustificare un modus operandi che non condivideva già quando non aveva ancora aperto il baratro sotto i piedi della società bianconera. Ma da dipendente legato da vincolo di fedeltà gli tocca anche fare l’aziendalista.

E così lacerato nell'animo si lascia scappare dichiarazioni che lo portano a dissociarsi ma non troppo, o a rimanere aziendalista ma col dubbio. Di questo atteggiamento oscillante testimonia un frammento delle dichiarazioni rese agli inquirenti in data 27 novembre 2021, il giorno successivo alla prima perquisizione disposta dalla procura torinese nelle diverse sedi di pertinenza della società bianconera: «Apro poi una parentesi nel senso che non sempre sono stato contento delle operazioni che abbiamo fatto».

Una mezza ammissione di colpa che non riguarda il fatto in sé ma l'essersi dovuto piegare a fare qualcosa che condivideva per niente. Si stava parlando di plusvalenze, di quelle che nell'appunto su carta intestata Juventus intitolato “Libro Nero FP” (Fabio Paratici) e vergato di suo pugno erano definite “artificiali”.

Chiamato dagli inquirenti a giustificare l'utilizzo di quell'aggettivo, Cherubini ha dovuto un po’ supercazzolare, giusto per rimanere in sintonia col frasario di casa Juve che dalle carte dei pm è stato reso noto all’opinione pubblica: «Io utilizzo il termine artificiale perché c’era un’attività sana a cui però corrispondevano anche obiettivi che venivano dati alla parte sportiva dall’area Finance». Antani come se fosse tarapia tapioco.

Memento Audero semper

Il fatto è che le sottigliezze dialettiche non sono il suo forte. E i dirigenti juventini ne sono ben consapevoli.

Le intercettazioni prendono infatti un tono da sitcom quando il presidente Andrea Agnelli e l’allora consigliere d’amministrazione Maurizio Arrivabene chiacchierano (3 settembre 2021) a proposito di un’intervista che Cherubini dovrà concedere in quei giorni a Tuttosport.

I due si arrovellano su come far dire, a un uomo così privo di dimestichezza con le trappole dell’esternare, che i conti della Juve sono andati a ramengo causa plusvalenze, ma senza dirlo troppo esplicitamente. E lì Agnelli espone la sua su come le cose andrebbero dette: «Cioè, lui deve dire – adesso bisogna trovare il modo – bisogna pensare ancora, cioè la macchina era ingolfata, eh, voglio dire [...]». Chiaro come un testo in braille. Sicché l’intervista va come va (cioè non va per niente rispetto a come in casa Juve auspicano) e la sitcom si conclude col responsabile della comunicazione bianconera, Claudio Albanese, che chiama l’autore dell’intervista Guido Vaciago per lamentarsi che della chiacchierata con Cherubini sia stato riportato pochissimo a proposito di plusvalenze. Chissà come mai.

Per fortuna sua Cherubini ha avuto opportunità di interloquire anche con soggetti di calcio che gli rendessero possibile parlare in modo aperto e senza sottigliezze. Non il signorino Percassi Luca, amministratore delegato dell'Atalanta Bergamasca Calcio, che da buon parvenu usa scavalcarlo e rivolgersi direttamente al principale quando le chiacchierate con l'uomo di Foligno non prendono una piega che gli andasse a genio. Ma se invece c’è da trattare con Faggiano Daniele, che da direttore sportivo fa viaggiare in questa stagione a velocità di crociera l’Hellas Verona verso la Serie B, allora è tutto un parlare schietto.

Sono i giorni in cui Faggiano, altro specialista di plusvalenze estrose ai tempi del Parma, spende un breve periodo da direttore sportivo della Sampdoria. I due dialogano telefonicamente pochi giorni dopo la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United (fine agosto 2021) e di fatto il dirigente blucerchiato chiede un sorta di soccorso bianconero per i comatosi conti della sua società: «Adesso che è andato via Ronaldo non si può fare quella cosa?».

Cherubini gli risponde chiedendo se voglia “fare” (cioè cedere) ma continuare a tenere in prestito alla Sampdoria l’innominato calciatore. Praticamente una cessione formale che non cambia la sostanza ma dà ossigeno ai conti della società genovese.

Gli estensori del documento d’accusa ritengono si stia parlando di Emil Audero, il portiere che soltanto due estati prima la Sampdoria ha acquisito dalla Juventus per una cifra insensata: 20 milioni di euro, il calciatore più costoso nella storia blucerchiata ma rientrato anche lui in un vorticoso intreccio di plusvalenze.

Faggiano si appella alla mozione degli affetti: «Ci date una mano grossa fratè, pure a me, ti dico onestamente, facci sto miracolo e ti dico, ti devi fa da un’opzione». Il duetto si conclude con la domanda fatidica di Cherubini: «Quando ce lo avete voi il bilancio, a giugno o a dicembre?». Questa manovra non andrà a conclusione ma la sua illustrazione fotografa perfettamente un modus operandi di sistema.

Vedi alla voce TPO

Quei giorni di fine mercato estivo 2021 sono particolarmente frenetici. Ceduto Cristiano Ronaldo, la Juventus deve frettolosamente sostituirlo. Per questo le tocca riprendere per una cifra esagerata (circa 35 milioni di euro) Moise Kean, che due estati prima era stato ceduto all’Everton.

L’agente di Kean è Mino Raiola, che come sempre in questi casi piazza il calciatore principale assieme a uno di contorno. Quest’ultimo è il trequartista olandese di origine marocchina, Mohamed Ihattaren, che si rivelerà un flop anche per gravi carenze caratteriali. La società bianconera lo dà via regolarmente in prestito vedendoselo restituire immediatamente. E la prima destinazione è, manco a farlo apposta, la Sampdoria.

Ma le questioni su Ihattaren sono altre. La prima: quanto è costato? Il documento di bilancio al 30 giugno 2021, nella parte relativa ai fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura, parla di 1,891 milioni di euro. Ma altre carte rinvenute dagli inquirenti dicono di 1 milione per Raiola e 1,5 milioni per la società cedente (gli olandesi del PSV Eindhoven) incrementabili fino a 4 milioni per lo scattare di circostanze condizionali.

La seconda: ma chi è il proprietario dei diritti economici di Ihattaren, quando passa in bianconero? E qui viene fuori una telefonata del 3 agosto 2021, quando Raiola insiste con Cherubini affinché la Juventus prenda il calciatore.

Il senso della telefonata viene sintetizzato in una nota dagli estensori del documento d’indagine: «L’agente riferisce di avere concordato con l’attuale società il riconoscimento di alcuni bonus nel caso il calciatore venga contrattualizzato con un altro club in quanto, spiega, “i diritti economici sono tutti miei”». Se le cose stanno davvero così, questa è una third party ownership (Tpo), meccanismo messo definitivamente al bando dalla Fifa a partire dal 1° maggio 2015. Dunque una violazione aggiuntiva rispetto alle tante di cui si discute in questi giorni. Se questa notizia giunge alla Fifa, facile che la Juventus si trovi tirata dentro all’ennesima ispezione.

