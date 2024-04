La recente presa di posizione di 14 personalità del mondo scientifico in difesa del servizio sanitario pubblico rilancia la riflessione e l’urgenza di azione per difendere un sistema oggettivamente in crisi.

Molti media hanno colto soprattutto la richiesta di maggiori investimenti per tutelare la sanità pubblica e di una maggiore valorizzazione del personale per arginare la crisi in cui versa il sistema, opzioni sicuramente chiave che, tuttavia, non dovrebbero oscurare il richiamo più generale alla necessità che il Servizio sanitario nazionale «recuperi il suo ruolo di luogo di ricerca e innovazione al servizio della salute».

Al servizio della salute

Significa dare centralità alla salute, intesa nella sua accezione di valore universalistico e come diritto individuale e collettivo, che si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali delle persone.

La salute, definita dalle Nazioni unite nel 1948 come «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia».

Questo principio assegna agli Stati compiti che vanno ben oltre la gestione di un sistema sanitario, richiedendo di individuare e cercare di modificare tutti i fattori che impattano negativamente sulla salute collettiva e individuale (prevenzione), e di promuovere le azioni benefiche (promozione di salute).

Promotore di salute

Oggi è questo stesso concetto a essere in crisi, sotto la pressione crescente e costante di una privatizzazione che vede le prestazioni come merce e generazione di profitti e che quindi non ha nel suo dna la promozione della salute, tantomeno collettiva.

La crisi tocca pesantemente anche le nazioni dove il servizio sanitario nazionale ha una storia più lunga e consolidata, a iniziare dalla Gran Bretagna, per arrivare a casa nostra.

Stiamo parlando degli stati più avanzati, e la situazione globale è anche più grave: metà della popolazione mondiale non ha accesso ai livelli essenziali di assistenza, e più di 2 miliardi di persone incontrano gravi difficoltà economiche nel pagarsi le cure sanitarie (Rapporto di monitoraggio globale sulla copertura sanitaria universale dell’Oms e della Banca mondiale, 2023).

La salute come strumento

D’altra parte, che per il sistema capitalistico la salute sia un mezzo o uno strumento è cosa acclarata da tempo, formalizzata sul piano filosofico e ben corroborata sul piano empirico.

Il filosofo francese Michel Foucault, morto esattamente 40 anni fa, definiva la salute come l’epicentro della governance moderna e affermava che «attraverso la medicina e la salute mentale lo Stato amministra, sorveglia e controlla la popolazione».

Foucault ha indagato, attraverso lo studio della storia della medicina, il costituirsi della malattia e della follia come “oggetti scientifici”, proponendo i complessi concetti di biopotere e biopolitica, in riferimento alle pratiche attraverso le quali viene esercitato il potere su popolazioni e persone, agendo sui loro corpi.

Il riferimento più diretto è all’inarrestabile incremento delle biotecnologie, con tutti i problemi etici e sociali che comporta, e al parallelo cedimento dei paradigmi universalisti della sovranità e della legge uguale per tutti.

Stato e cittadini

La crisi attuale del “sistema salute” è dovuta alla violazione di un contratto faticosamente definito tra Stato e cittadini, per responsabilità non certo dei cittadini che continuano a pagare le tasse per il welfare, ma dello Stato e delle sue articolazioni; uno Stato trasformato sempre più in attore economico interessato alla riduzione del costo del lavoro, alla delocalizzazione delle produzioni (tecnologie, farmaci, vaccini, ecc.), alle logiche finanziarie, alle esigenze delle imprese.

Lo stesso sistema di valutazione del Servizio sanitario, a livello nazionale, regionale e locale, prevalentemente basato sui costi delle prestazioni assistenziali, è ormai prigioniero di una pervasiva visione aziendalistica che richiederebbe un radicale ripensamento.

La progressiva erosione del settore pubblico porta con sé la mancata copertura dei bisogni di salute e l’aumento delle diseguaglianze, non solo a causa delle possibilità diverse di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, ma anche per i diversi rischi socio-ambientali ai quali la popolazione è sottoposta in modo diseguale.

Gli esempi sarebbero infiniti, dai differenti rischi di esposizione a inquinamento atmosferico al prezzo pagato al Covid-19 dalle popolazioni più fragili.

Giustizia distributiva

In questa situazione occorre considerare che interventi di tipo distributivo utilitaristico, tesi a massimizzare il beneficio complessivo, possono aumentare ulteriormente le diseguaglianze tra cittadini, mentre un approccio di equa giustizia distributiva è attento alla corretta ripartizione tra gruppi diversamente svantaggiati.

Per intervenire in modo adeguato, lo studio della relazione tra i bisogni effettivi di salute e la domanda di prestazioni che viene espressa è anch’esso un pezzo cruciale del sistema sanitario pubblico e in particolare dei settori finalizzati alla prevenzione e alla programmazione, funzioni che sicuramente non sono di alcun “interesse” della sanità privata.

È autoevidente che solo lo Stato è in grado di gestire e superare una crisi di tale portata, e sarebbe sua responsabilità farlo, così come è chiaro che la crisi del sistema pubblico non è limitata alla sanità e pervade molti altri settori della società, peraltro strettamente legati tra loro.

Dunque la richiesta di maggiori finanziamenti per sanità e salute è la condizione primaria per invertire la rotta.

Conclusione anti-utopistica

Nel 1948, due anni prima di morire all’età di 46 anni, George Orwell scriveva il suo romanzo più famoso, 1984, pensato per un futuro di 36 anni più tardi, spesso erroneamente incasellato come romanzo utopistico anziché il contrario. Dall’introduzione:

«Ogni pensiero, ogni parola di qualsiasi suddito sono controllati da vari ministeri, specie da quello dell’Amore e da quello della Verità. Essi sono preposti in realtà all’imbonimento ideologico e morale dei cittadini per renderli completamente succubi al sistema, pronti a tradire qualsiasi sentimento di affetto e di amore anche verso i propri cari per servire lo stato, per renderli feroci odiatori dei nemici interni ed esterni del paese, e assolutamente incapaci di qualsiasi pensiero autonomo e forma critica».

© Riproduzione riservata