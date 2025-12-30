Lettera aperta del Servizio sanitario nazionale ai cittadini

Quando aspettate mesi per una visita, non è solo inefficienza. È mancanza di investimenti, di personale, di programmazione. Ma anche eccesso di prestazioni inutili che sottraggono spazio a quelle necessarie. Quando siete costretti a pagare di tasca vostra, vi dicono che è inevitabile. Non lo è. È una scelta politica
Cari cittadini, vi scrivo perché conosco tutti i disagi che vivete ogni giorno. Li conosco perché vedo, ascolto e subisco con voi. Vi vedo nelle interminabili ore trascorse nei gironi infernali dei pronto soccorso; nelle lunghe telefonate al Cup per prenotare una visita o un esame; nella ricerca affannosa di un medico di famiglia che non c’è. Vi sento quando vi dicono «non c’è posto» con quell’amaro suggerimento: «Se vuole può farlo a pagamento». Avverto sulla mia pelle la vostra rabbia, frustra