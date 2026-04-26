Lezioni da Chernobyl, depoliticizzare il dibattito sull’energia nucleare

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Quel drammatico evento, infatti, oltre ai troppi morti – che vanno ricordati e pianti – ha saputo dare avvio a importanti evoluzioni nel campo della progettazione e della gestione degli impianti nucleari, di cui il pubblico dovrebbe essere reso edotto

Nel 2019 la serie televisiva Chernobyl ha riportato all’attenzione pubblica il disastro che segnò irrimediabilmente la coscienza europea del tardo Novecento. L’opera ricostruisce le fasi principali dell’incidente e le sue conseguenze sulla popolazione locale: da un lato le vittime dirette e i soggetti colpiti da sindrome acuta da radiazioni, dall’altro le decine di migliaia di persone evacuate in tempi rapidi e costrette ad abbandonare definitivamente le proprie abitazioni. Significativo, però,