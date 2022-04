In Mali, le forze armate del paese e dei mercenari – identificati da diverse fonti come russi – avrebbero giustiziato sommariamente circa 300 civili in cinque giorni, dal 27 al 31 marzo, nel corso di una operazione anti-jiadista nella città di Moura, nella zona centrale. Lo ha affermato l’organizzazione internazionale non governativa Human Rights Watch, impegnata nella difesa dei diritti umani.

Secondo l’ong l’incidente sarebbe la «peggiore atrocità registrata nel conflitto armato decennale del Mali». Dalle indagini di Human Rights Watch, basate su testimoni oculari, fonti governative e di sicurezza, è emerso che le vittime sarebbero state giustiziate in piccoli gruppo di diverse centinaia, dopo che erano state arrestata a Moura, cittadina rurale di circa 10mila abitanti, a circa 400 chilometri a nord est della capitale Bamako.

Fonti della sicurezza locale hanno riferito a Hrw che più di 100 uomini di lingua russa sarebbero stati coinvolti nell'operazione, mentre i testimoni hanno riferito di soldati bianchi che parlavano in una lingua straniera sconosciuta che credevano essere il russo. L'esercito del Mali è stato a lungo accusato di violazioni dei diritti durante le operazioni di contro-insurrezione.

Il conflitto in Mali è scoppiato nel 2012, quando, dopo la caduta in Libia di Muammar Gheddafi, un ampio gruppo di soldati tuareg maliani tornò dalla Libia in patria, dando inizio a un’offensiva contro il governo di Bamako, per rivendicare l’Azawad, nel nord ovest del paese. Il movimento dei tuareg, Mlna, strinse alleanza con i narcotrafficanti e i jihadisti che da allora si diffusero nel paese fino ad arrivare alla capitale e negli stati confinanti. La Russia ha iniziato ad affiancare il governo di Bamako, contro i jihadisti, nel 2021, dopo il secondo colpo di stato miliatre, sostituendo di fatto la Francia.

© Riproduzione riservata