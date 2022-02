Dall’inizio dell’anno si sono contate in Italia ben venti bufere di vento tra raffiche violente, trombe d’aria e tornado. L’ha messo in luce un’analisi di Coldiretti sulla base dell’European Severe Weather Database (Eswd) in occasione dell’allerta della protezione civile per venti forti in diverse aree del Paese dopo che le tempeste Eunice e Zeynep ha devastato Regno Unito e nord dell'Europa, facendo almeno 14 vittime, morte dopo essere state colpite da alberi sradicati o altri detriti volanti.