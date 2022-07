Le unità di ricerca hanno trovato il corpo della decima vittima del crollo della Marmolada, il ghiacciaio che si è sciolto lo scorso 3 luglio. Per ora sono solo sei i cadaveri identificati dopo che i familiari di due cittadini della Repubblica Ceca sono arrivati a Canazei e hanno riconosciuto i propri congiunti.

Resta ancora una persona dispersa ma per le autorità sarebbe la undicesima vittima dopo che nei giorni scorsi sono stati trovati dei resti di una persona (di cui è ancora ignota l’identità), che rientrava nel conteggio dei dispersi.

Sono invece sette i feriti e sono tutti ricoverati in ospedale (4 a Trento e 3 in strutture venete). Un paio di loro sono in condizioni gravi.

«Ora dopo ora si va consolidando un triste bilancio. In questi giorni avevo sempre cullato la speranza che qualcuno dei dispersi dopo la tragedia della Marmolada potesse essere ritrovato e curato. Non ci sono parole, se non lacrime», ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia.

«Rispetto al ghiacciaio stiamo elaborando un provvedimento assieme alla provincia di Trento di chiusura in salvaguardia di tutta quell’area, ovviamente quella che è stata teatro della tragedia», ha aggiunto Zaia.

Nel pomeriggio ci sarà un altro incontro della task force che sta coordinando le ricerche.

L’inchiesta

«La prevedibilità dell’evento è esclusa, non c'è, noi apriamo tutte le porte che abbiamo davanti per verificare cosa è successo e ricostruire il fatto», ha detto all’Ansa il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi, riguardo all’inchiesta per disastro colposo aperta sul caso. «Sentiremo persone, vedremo filmati e coinvolgeremo il mondo scientifico per fare prove per capire, dal punto di vista idraulico, come mai c'era questa grossa massa d’acqua», ha aggiunto il procuratore.

Nel frattempo i famigliari delle vittime stanno pensando di costituirsi in un’Associazione per «chiedere chiarezza su quanto avvenuto domenica». È la proposta di Luca Miotti, fratello di Davide Miotti, uno dei dispersi nel disastro della Marmolada. «Vogliamo capire se nelle istituzioni della provincia di Trento esista o meno una struttura che avrebbe dovuto interessarsi dei pericoli. E non dico il giorno prima ma settimane, forse mesi prima, verificando lo stato dello strato di ghiaccio sottostante. Ci chiediamo se la provincia di Trento abbia pensato, in questi anni di contrazione del ghiacciaio, riduzione della crosta e dello spessore a eventuali problemi per gli accessi», ha detto Miotti.

