La visita del capo dello all’ospedale milanese dove sono ancora ricoverati otto feriti. Il ringraziamento ai medici «per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza». Poi in prefettura l’incontro con i genitori di Chiara Costanzo

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto tappa a sorpresa all’ospedale Niguarda per manifestare la sua vicinanza ai ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Il Capo dello Stato è a Milano per l'incontro con i membri del Cio e la partecipazione, in serata al Teatro alla Scala, alle cerimonia di inaugurazione della 145esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale.

In mattinata ha fatto visita agli otto ragazzi ancora ricoverati dei 12 feriti italiani. Il Capo dello Stato ha auspicato che tutti possano tornare a «una vita piena». Poi si è rivolto ai medici: «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza».

Poi in prefettura a Milano ha incontrato per mezz'ora i genitori di Chiara Costanzo, la sedicenne milanese morta nel rogo.

Già il 9 gennaio Matterella era andato all'ospedale di Zurigo, prima della commemorazione a Martigny, per incontrare i familiari e i medici dei due ragazzi feriti ricoverati in Svizzera. «Sono venuto qui per ringraziarvi – aveva detto allora ai medici – e per trasmettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell’Italia intera coinvolta nell’angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi».

Anche a Dubai, poi, la scorsa settimana, Mattarella, a margine della sua visita di Stato negli Emirati Arabi, aveva deciso di incontrare il papà di Emanuele Galeppini, che vive nella città degli Emirati, giovane promessa del golf italiano morto a Crans-Montana.

