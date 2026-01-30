Quest’anno oltre alle materie della seconda prova, il ministero ha scelto anche le quattro discipline che saranno oggetto del colloquio orale. Due sono le stesse discipline degli scritti, mentre altre due si aggiungono ai colloqui. È questa la vera novità dell’esame di stato che torna a chiamarsi ufficialmente “maturità”. E che sarà impossibile boicottare, pena la bocciatura.

All'orale, oltre a italiano e latino, al liceo classico i ragazzi dovranno portare storia e matematica. Allo scientifico oltre a italiano e matematica, ci saranno storia e scienze naturali. È la novità principale dell'ormai ex esame di stato che torna a chiamarsi maturità. Il colloquio orale verterà su quattro materie, due uguali a quelle degli scritti più due aggiuntive. Tutte le materie, indirizzo per indirizzo, si trovano sul portale Unica.

Per quanto riguarda le seconde prove, appunto, è uscito latino al liceo classico; matematica al liceo scientifico; scienze umane al liceo delle scienze umane; economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing"; discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "turismo"; progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio".

L'esame di maturità si svolge secondo la nuova struttura: una prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8,30 di giovedì 18 giugno 2026; una seconda prova scritta, il giorno successivo, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio che riguarderà solo quattro materie.

«Abbiamo tolto la discussione del documento, che obbligava a fare collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi, anche a causa della sua casuale imprevedibilità, e che non contemplava necessariamente una valutazione disciplinare. Abbiamo preferito puntare su un colloquio riferito a quattro discipline, durante il quale il candidato potrà dimostrare non solo il grado di conoscenze e competenze raggiunto, ma anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito», ha spiegato il ministro.

La terza prova scritta è prevista solo per alcuni specifici indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia). Qui tutte le informazioni.

Inoltre alla Maturità di quest'anno sarà impossibile "boicottare” l'esame. È obbligatorio sostenere tutte le prove, pena la bocciatura.

Le seconde prove

Per i licei, le materie scelte sono dunque: latino per il classico; matematica per lo scientifico, anche per l'opzione scienze applicate e la sezione a indirizzo sportivo; lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico; scienze umane per il liceo delle scienze umane (diritto ed economia politica nell'opzione economico-sociale); discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il liceo artistico; teoria, analisi e composizione per il liceo musicale; tecniche della danza per il liceo coreutico.

Per gli Istituti tecnici: economia aziendale per l'indirizzo "amministrazione, dinanza e marketing" e discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo "turismo"; progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio"; nell'indirizzo "informatica e telecomunicazioni", sistemi e reti sia per l'articolazione "Informatica" che per l'articolazione "telecomunicazioni"; produzioni vegetali per le articolazioni "produzioni e trasformazioni" e "gestione dell'ambiente e del territorio" degli istituti agrari (viticoltura e difesa della vite per l'articolazione "viticoltura ed enologia").

Le materie per l’orale

Sono state definite anche le quattro materie del colloquio: due sono le stesse degli scritti, le altre due si trovano sulla piattaforma Unica. Il colloquio è incentrato su quattro discipline. All'orale, oltre a italiano e latino, al liceo classico i ragazzi dovranno portare storia e matematica. Allo scientifico oltre a italiano e matematica, storia e scienze naturali.

Nel corso del colloquio, il candidato esporrà anche le esperienze svolte nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e le competenze acquisite con l’educazione civica. Nel caso in cui il candidato interno riporti una valutazione del comportamento pari a 6, il colloquio prevede anche la trattazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe. Il voto in condotta incide sull'assegnazione del credito.

