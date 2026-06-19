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Inizia oggi 19 giugno la seconda prova scritta per gli oltre 527mila maturandi in tutta Italia. Gli studenti si cimenteranno con le rispettive materie di competenza nei loro indirizzi di studio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: ad esempio, 4 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su tre giorni per l'artistico.

Le materie sono specifiche per ogni indirizzo e riguardano le materie caratterizzanti. Sono state selezionate dal ministero e rese note a fine gennaio. Queste alcune delle discipline della prova: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing"; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Turismo"; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio".

La traccia di Latino

Al Classico per la traccia di Latino è stato chiesto agli studenti di tradurre un brano di Quintiliano. Il brano proposto è tratto dal I libro dell'Institutio oratoria di Quintiliano, opera che rappresenta una delle più mature riflessioni pedagogiche dell'antichità. In questo passo l'autore affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali.

La traccia allo Scientifico

Per la seconda prova scritta al Liceo Scientifico sarebbe stato proposto un problema che, partendo da un caso reale, invita gli studenti a risolvere quesiti sul livello del Lago di Bracciano. L'altro problema sarebbe uno studio di funzione proposto in forma classica.

La traccia ministeriale è divisa in due parti: - 2 problemi: lo studente deve sceglierne 1 da svolgere interamente; - 8 quesiti: il candidato deve selezionarne e risolverne 4. Tra gli 8 quesiti ci sarebbero situazioni tratte dalla realtà, che riguardano anche aspetti giocosi e sportivi - un torneo di pallavolo, una partita di scopone e "Cover the spot", un gioco da luna park il cui obiettivo è coprire interamente una grande area circolare (generalmente rossa) usando solo cinque dischi più piccoli - oltre ad un quesito sul terremoto del Friuli del 1976.

La prima prova

Il 18 giugno si è tenuta invece la prima prova scritta. Nelle sette tracce proposte dal ministero dell’Istruzione c’era: il discorso di Giuseppe Saragat all’Assemblea costituente, un’analisi del testo di una poesia di Cesare Pavese, un brano di Vitaliano Brancati, una riflessione del sociologo Frank Furedi sul tema delle frontiere e i testi di Andrea Bianucci, Mario Calabresi e Jorg Husmann.

Il tema più scelto dagli studenti è il brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all’alba seguito da quello sulla meraviglia ripreso da un articolo della giornalista Wenke Husmann sul settimanale Internazionale.

Prima dell’inizio degli esami di maturità, diversi esponenti politici hanno inviato messaggi di incoraggiamento agli studenti, tra cui anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Dimostrate chi siete. Alla fine, al di là di tutto quello che studiate, conta il valore che siete in grado di tirare fuori da voi stessi: determinazione, disponibilità al sacrificio, coraggio e umanità».

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