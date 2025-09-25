Dopo i disordini durante il corteo per la Palestina, un gruppo di lavoratori e lavoratrici delle università italiane e straniere ha inviato un appello alle istituzioni per difendere la libertà di studenti e studentesse di manifestare senza intimidazioni. Chiedono la scarcerazione degli arrestati, l’annullamento delle accuse «spropositate» e la fine dell’intimidazione «verso il mondo studentesco e i movimenti sociali»

La comunità accademica ha espresso «preoccupazione e indignazione» per quanto avvenuto a Milano durante lo sciopero generale contro il genocidio in Palestina, indetto lunedì 22 settembre. Secondo i lavoratori e le lavoratrici delle università, la decisione delle forze dell’ordine di impedire ai manifestanti di entrare nella stazione Centrale con «modalità repulsive» è «spropositata e ingiustificabile».

Dopo i disordini, sono stati arrestati e denunciati studenti e studentesse delle scuole superiori, tra cui alcuni minori. Un fatto che la comunità denuncia in quanto «criminalizzazione della partecipazione politica dei giovani». L’uso di strumenti repressivi contro un corteo pacifico e la successiva formulazione di accuse «pesantissime» sono giudicate, nell’appello accademico, «incompatibili con una società democratica».

Il mondo universitario difende il diritto «di manifestare, di dissentire, di schierarsi di fronte a un genocidio in corso», ribadendo il ruolo della scuola e dell’università nell’educazione a un pensiero critico e alla responsabilità civile. Le misure detentive poste in atto nei confronti dei ragazzi e delle ragazze nell’esercizio dei loro diritti sono, quindi, «un grave attacco al mondo della formazione».

Le richieste

Pertanto, il mondo accademico rivolge alle istituzioni quattro richieste principali: l’immediata scarcerazione delle studentesse e degli studenti arrestati, l’annullamento delle accuse a loro carico, definite «spropositate», il rispetto delle libertà fondamentali «di parola, associazione e manifestazione» e, in generale, «la fine della repressione e dell’intimidazione verso il mondo studentesco e i movimenti sociali».

Nell’appello, la comunità ha sostenuto poi la difesa della democrazia, che non può passare per la repressione ma, al contrario, nell’ascolto del dissenso, «soprattutto quando proviene dalle nuove generazioni».

L’invettiva si rivolge anche a una «certa stampa» che, nel riportare i fatti, ha scelto di utilizzare, in riferimento ai presunti autori dei disordini, etichette quali «maranza» o «migrante di seconda generazione». Termini che invece di tutelare chi manifesta, costruiscono un nemico della pubblica sicurezza giustificando l’utilizzo di pratiche repressive.

Docenti, ricercatrici e ricercatori, lavoratori e lavoratrici delle università italiane e straniere hanno, quindi, invitato «colleghe e colleghi, studenti e studentesse, istituzioni culturali e scientifiche a unirsi a questo appello». Perché «la libertà di pensiero e la giustizia sociale sono valori che non possiamo permetterci di sacrificare».

I firmatari

Emanuele Braga, Università Milano Bicocca Giovanbattista Tusa, Universidade Nova de Lisboa Ilenia Caleo, Università IUAV Venezia Federica Giardini, Università RomaTre Maddalena Fragnito, Università RomaTre Federica Timeto, Università Ca’ Foscari, Venezia Giulia Grechi, Accademia di Belle Arti di Napoli Alessandro Delfanti, Università di Toronto Isabella Pinto, Università Roma Tre, Università di Perugia Nicolas Martino, Accademia di Belle Arti di Sassari Elettra Stimilli, Sapienza Università di Roma Massimiliano Mollona, Università di Bologna Simone Sibilio, Università Ca’ Foscari, Venezia Luca Leuzzi, CNR, Roma Angela Balzano, Università di Torino Daniele Vergni, Sapienza Università di Roma Francesca Coin, Università di Parma Lisa Dorigatti, Università degli Studi di Milano Enrica Rigo, Università Roma Tre Dario Gentili, Filosofia Comunicazione Roma Tre Tommaso Ariemma, ABA Lecce Viviana Vacca, Università di Catania Ilaria Bussoni, Università di Padova Tiziana Terranova, Università di Napoli l’Orientale Davide Grasso, Università di Torino Andrea Mura, Goldsmiths, University of London Alioscia Castronovo, Università di Padova Sandro Mezzadra, Università di Bologna Veronica Buffon, Università di Messina Gaia Giuliani, CES Università di Coimbra Salvo Torre, Università di Catania Federico Venturini, Università di Udine Francesca Biancani, Università di Bologna Pasquale Emanuele De Girolamo, Università di Firenze Donatella Della Ratta, John Cabot University, Roma Lorenzo Cini, Università Federico II di Napoli Alessandra Bonazzi, Università di Bologna Annalisa Sacchi, Università Iuav di Venezia Nina Ferrante, Università IUAV di Venezia Elisa Bosisio, Università di Bologna Gabriella Palermo, Università di Palermo Gianni Del Panta, Università di Pavia Lorenzo Pezzani, Università di Bologna Giovanna Sacchi, Università di Torino Nicola Costalunga, Università di Torino Vincenzo Carbone, Università Roma Tre Daniele Balicco, Università Roma Tre Marco Baravalle, Università Ca’Foscari Venezia Emanuele Leonardi, Università di Bologna Miriam Tola, John Cabot University Monica Dall'Asta, Università di Bologna Francesco Raparelli, Università Roma Tre Vittoria Giorgini, Università di Firenze Federico Chicchi, Università di Bologna Zoe Vicentini, Università di Firenze Vincenzo Maccarrone, Scuola Normale Superiore Caterina Peroni, CNR IRPPS Adalgiso Amendola, Università di Salerno Paola Rivetti, Dublin City University Andrea Taffuri, Università di Torino Ilaria Santoemma, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Pietro Fornasetti, Università di Foggia Giada Bonu Rosenkranz, Scuola Normale Superiore Toni Rovatti, Università di Bologna Vittorio Martone, Università di Torino Gabriele Proglio, Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo Sahba El-Shawa, Scuola Superiore IUSS Pavia Stefano Portelli, Università Roma Tre Luca Galantucci, IAC - CNR Mauro Gatti, Università di Bologna Francesco Vacchiano, Università Ca’ Foscari, Venezia Lucia Amorosi, Università di Trento Lea Nocera, Università di Napoli L’Orientale Giorgio Mariani, già Università Sapienza di Roma Ruba Salih, Università di Bologna Alessandro Dama, Politecnico di Milano Barbara De Poli, Università Ca’ Foscari, Venezia Valeria Ribeiro Corossacz, Università Roma Tre Barbara Grüning, Università Milano Bicocca Isabel Fanlo Cortés, Università di Genova Ubaldo Fadini, Università di Firenze Vittorio Morfino, Università Milano Bicocca Teresa Numerico, Università Roma Tre Jonathan Olivier Merlo, Università per Stranieri di Siena Stefano Visentin, Università di Urbino Carlo Bo Giacomo-Maria Salerno, Università degli studi di Siena Valeria Piro, Università di Padova Piersandra Di Matteo, Università IUAV di Venezia Annalisa Pascarella, IAC - CNR Alessio Surian, Università di Padova Tiziana Nupieri, Sapienza Università di Roma Marco Ferdinando Martorana, Università degli Studi di Catania Olivia Burchietti, Scuola Normale Superiore Susanna Zellini, UCLouvain Bruxelles Aldo Giannuli, Storico Emanuele Belotti, Università degli Studi di Bergamo Marco Marrone, Università del Salento Niccolò Bertuzzi, Università di Parma Ester Sigillò, Università di Bologna Arianna Tassinari, Università di Bologna Andrea Bottalico, università Federico II di Napoli Andrea Ghelfi, Università di Firenze Carlotta Mozzana, Università degli Studi di Milano Bicocca Giulia Longoni, Università degli Studi di Milano Francesco Biagi, Università di Lisbona Elena Fusar Poli, Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo Emanuele Cozzo, Universitat de Barcelona Caterina Arciprete, Centro di ricerca ARCO Fabrizio Sebastiani, CNR, Pisa Nicola Quondamatteo, Università di Padova Niccolò Cuppini, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana Davide Montanari, Università di Genova Maria Rosaria Masullo, INFN, Napoli Laura Ferrero, Università di Torino Alessandro Ferretti, Università di Torino Laura Burocco, CRIA-Iscte, Lisbona Andrea Pavoni, Instituto Universitário de Lisboa Adriano Mele, École Polytechnique Fédérale de Lausanne Carla Pagano, Università di Napoli L’Orientale Laura Fregolent, Università Iuav di Venezia Viviana Gravano, Accademia di Belle Arti di Firenze Floriana Galluccio, Università di Napoli L'Orientale Laura Schettini, Università di Padova Leonardo De Franceschi, Università Roma Tre Vinzia Fiorino, Università di Pisa Elena Vianello, Università degli Studi di Milano Camilla De Ambroggi, Università di Torino Jacopo Bonasera, Università di Torino Manuela Gieri, Università degli Studi della Basilicata Simona Troilo, Università dell'Aquila Lorenzo Pedrini, Università di Milano-Bicocca Alessandra Sannella, Università di Cassino Michele Bandiera, Gran Sasso Science Institute Francesca Messineo, Sapienza Università di Roma Nicole Braida, Università di Torino Roberta Ferrari, Università di Firenze Luisa Corona, Università dell'Aquila Maristella Cacciapaglia, Università degli Studi di Milano Marika Giati, Università di Pisa Claudia Mantovan, Università di Padova Francesca Belotti, Università degli Studi dell'Aquila Matteo Rossi, Università di Torino Giulia Fabini, Università di Bologna Elisabetta Cesarini, INFN, Roma Tor Vergata Carlo Caprioglio, Università di Bari Giovanni Morlino, INAF, Osservatorio di Arcetri Francesca Sabatini, Università del Piemonte Orientale Lorenzo Feligioni Aix-Marseille Université Daniela Bevilacqua, CRIA, ISCTE-IUL Lisbona Antonio Opromolla, Università degli Studi dell’Aquila Sara Recchi, Università degli studi di Milano Bicocca Onofrio Romano, Università Roma Tre Lorenzo Vergani, Università degli Studi di Milano Marianna d’Ovidio, Università di Milano Bicocca Paolo Missiroli, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Michele Lancione, Politecnico di Torino Rosalba Nodari, Università di Siena Annalisa Dordoni, Università degli Studi di Milano Bicocca

