La comunità accademica ha espresso «preoccupazione e indignazione» per quanto avvenuto a Milano durante lo sciopero generale contro il genocidio in Palestina, indetto lunedì 22 settembre. Secondo i lavoratori e le lavoratrici delle università, la decisione delle forze dell’ordine di impedire ai manifestanti di entrare nella stazione Centrale con «modalità repulsive» è «spropositata e ingiustificabile».

Dopo i disordini, sono stati arrestati e denunciati studenti e studentesse delle scuole superiori, tra cui alcuni minori. Un fatto che la comunità denuncia in quanto «criminalizzazione della partecipazione politica dei giovani». L’uso di strumenti repressivi contro un corteo pacifico e la successiva formulazione di accuse «pesantissime» sono giudicate, nell’appello accademico, «incompatibili con una società democratica».

Il mondo universitario difende il diritto «di manifestare, di dissentire, di schierarsi di fronte a un genocidio in corso», ribadendo il ruolo della scuola e dell’università nell’educazione a un pensiero critico e alla responsabilità civile. Le misure detentive poste in atto nei confronti dei ragazzi e delle ragazze nell’esercizio dei loro diritti sono, quindi, «un grave attacco al mondo della formazione».

Le richieste 

Pertanto, il mondo accademico rivolge alle istituzioni quattro richieste principali: l’immediata scarcerazione delle studentesse e degli studenti arrestati, l’annullamento delle accuse a loro carico, definite «spropositate», il rispetto delle libertà fondamentali «di parola, associazione e manifestazione» e, in generale, «la fine della repressione e dell’intimidazione verso il mondo studentesco e i movimenti sociali».

Nell’appello, la comunità ha sostenuto poi la difesa della democrazia, che non può passare per la repressione ma, al contrario, nell’ascolto del dissenso, «soprattutto quando proviene dalle nuove generazioni».

L’invettiva si rivolge anche a una «certa stampa» che, nel riportare i fatti, ha scelto di utilizzare, in riferimento ai presunti autori dei disordini, etichette quali «maranza» o «migrante di seconda generazione». Termini che invece di tutelare chi manifesta, costruiscono un nemico della pubblica sicurezza giustificando l’utilizzo di pratiche repressive.

Docenti, ricercatrici e ricercatori, lavoratori e lavoratrici delle università italiane e straniere hanno, quindi, invitato «colleghe e colleghi, studenti e studentesse, istituzioni culturali e scientifiche a unirsi a questo appello». Perché «la libertà di pensiero e la giustizia sociale sono valori che non possiamo permetterci di sacrificare».

