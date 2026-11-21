L’imprenditore aveva 89 anni. Per decenni aveva curato la direzione creativa, senza rinunciare al rapporto diretto con i clienti della storica boutique romana. I funerali si terranno lunedì 23 novembre a Roma

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«È mancato all'affetto dei suoi cari, all'età di 89 anni, Paolo Bulgari». Ne dà notizia la famiglia, che ricorda «la straordinaria figura di Paolo Bulgari, la sua profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l'Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo. Se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi». I funerali si svolgeranno a Roma lunedì 23 novembre, alle ore 11.00, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

L’imprenditore e designer era il nipote di Sotirios Bulgari, fondatore del marchio di lusso Bulgari. A capo della maison nota in tutto il mondo, sinonimo di ricercatezza ed eleganza, Paolo Bulgari aveva assunto su di sé il compito di portare avanti la parte creativa del marchio: «Una cosa esclusiva può costare anche poco. È molto facile fare un gioiello carissimo. Ma farne uno bello che venga comprato da un gran numero di persone è molto difficile», sottolineava. Non disdegnava di stare al banco di vendita della sua storica boutique dove si presentava come un semplice commesso. I clienti erano attirati dalla sua professionalità e preferivano sempre chiedere a lui consigli sui loro acquisti.

Paolo Bulgari era figlio d'arte, visto che il nonno agli inizi del secolo scorso era un commerciante di argento. E lui che studiava legge, cominciò a lavorare nella sua bottega. Da allora non smise più di disegnare gioielli: una volta confessò che la sua pietra preferita era lo smeraldo salvo poi aggiungere che bisogna sempre controllare tutte le sfaccettature di un oggetto prezioso. Come raccontò in un volume sulla storia della gioielleria, scritta assieme al fratello Nicola, non si contano i vip transitati nell'elegante negozio con ingresso in travertino della lussuosa via Condotti: da Ingrid Bergman a Marilyn Monroe, Lauren Bacall, Audrey Hepburn, Monica Vitti, Sophia Loren, fino a Nicole Kidman, Sharon Stone e Angelina Jolie.

«Paolo Bulgari aveva scelto il nostro comune come luogo del cuore, vivendo il nostro territorio con grande semplicità e rispetto. Non ha mai fatto mancare, con riservatezza, la sua vicinanza alla nostra comunità e a realtà fondamentali per il nostro tessuto sociale, valorizzando le nostre terre con un progetto vitivinicolo di altissimo profilo insieme al figlio Giovanni. A nome dell'amministrazione comunale e di tutta San Casciano dei Bagni esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia», ha ricordato Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, dove Bulgari aveva acquistato una casa, frequentata abitualmente, intrecciando negli anni un rapporto autentico con il territorio, le sue tradizioni e il tessuto sociale.

«Paolo Bulgari è stato una luce per via Condotti, alla quale, insieme a Battistoni e Capuano, ha dato importanza in tutto il mondo. Lo ricordo gentilissimo, anche nei momenti più drammatici, come quando sequestrarono il fratello Gianni. Straordinario, capace, con un cervello superiore. Lui, come Gucci e Valentino, sono riusciti a inventarsi dei lavori che nel mondo non c'erano. Dove c'era lui, c'era il successo. Alle prime di un film o di uno spettacolo a teatro, arrivava lui e le sale si riempivano di gente di un certo livello». Così Rino Barillari, uno dei più celebri fotoreporter italiani, soprannominato «The King», il re dei paparazzi, dice all'Adnkronos: «Lo scatto più bello in cui lo ha ritratto? Indubbiamente quello con la moglie e la figlia»

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