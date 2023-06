Il Cremlino comunica di aver respinto «un’offensiva su larga scala» domenica mattina. Non è chiaro se si tratti dell’inizio delle manovre ucraine annunciate da mesi per riconquistare i territori sotto il controllo russo. Intanto, l’inviato del papa, il presidente della Cei, sarà a Kiev oggi e domani

La Santa Sede conferma in un comunicato diffuso questa mattina che il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, oggi e domani, compirà una visita a Kiev quale Inviato di papa Francesco.

«Si tratta di una iniziativa che ha come scopo principale quello di ascoltare in modo approfondito le autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni» si legge nella nota.

Mosca fa sapere di aver «respinto un'offensiva su larga scala delle forze ucraine a Donetsk, annessa a Mosca, mentre i combattimenti si intensificavano lungo il confine».

Kiev da mesi prepara una "grande controffensiva", sperando di recuperare il territorio perso da quando la Russia ha lanciato la sua operazione militare nel febbraio 2022, ma non è chiaro se questa operazione rappresenti davvero l’inizio di questa iniziativa. L'esercito di Kiev ha recentemente affermato che non ci sarebbe stato alcun annuncio sull'inizio delle manovre.

Domenica i canali trasmessi in Crimea sono stati hackerati proprio per trasmettere un video di propaganda in cui veniva enfatizzata l’importanza del silenzio sull’operazione.

I dettagli

AP

Il ministero della Difesa russo ha riferito che domenica, a sud di Donetsk «il nemico ha lanciato un'offensiva su larga scala in cinque settori del fronte».

Igor Konashenkov, portavoce del ministero, ha riferito anche che 250 membri dell'esercito ucraino sono stati uccisi e sono stati distrutti 16 carri armati ucraini, tre veicoli da combattimento di fanteria e 21 veicoli corazzati da combattimento. L'Ucraina non ha commentato e spesso attende fino al completamento delle sue operazioni militari per confermare le sue azioni, imponendo nel frattempo il silenzio stampa. Non è chiaro perché il ministero della Difesa russo abbia aspettato fino a lunedì mattina per annunciare l'attacco, che ha detto essere iniziato in realtà domenica mattina.

Continuano anche le operazione ucraine oltre frontiera. Il governatore della regione di Kaluga, che si trova a sud di Mosca, ha detto che due droni sono caduti sull'autostrada M3 Ucraina, vicino alle città di Zhizdra e Duminichi. Non c'è stata alcuna detonazione e i siti sono stati isolati dagli investigatori, ha detto il governatore Vladislav Shapsha.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha sottolineato che Mosca monitora attentamente qualsiasi dichiarazione sull'imminente controffensiva e ne terrà conto durante la pianificazione «dell'operazione speciale».

La controffensiva ucraina

Non è chiaro se l’offensiva, sventata dai russi, sia il primo episodio della controffensiva di Kiev preannunciata già da settimane. Sette giorni fa Zelensky aveva comunicato al Wall Street Journal coem tutto fosse ormai pronto per il suo inizio, tuttavia una volta arrivato il momento propizio per il suo lancio, le forze ucraine avrebbero mantenuto il silenzio – infatti i video diffusi in Crimea enfatizzano proprio questo.

Secondo diversi analisti militari l’obiettivo di Kiev sarebbe quello di tagliare il ponte terrestre tra la Russia e la Crimea – occupata dai russi dal 2014 – e che Mosca ha utilizzato come terreno di sosta per la sua invasione l’anno scorso. Tuttavia per riuscire nell’impresa le forze ucraine devono attraversare la regione di Zaporizhzhia

L’attesa per la controffensiva ucraina costringe i russi a non distogliere forze dal fronte orientale e da quello meridionale, a costo di sacrificare la zona più a Nord, quella confinante con Kharkiv, da 14 mesi bersaglio continuo dei russi, e ora cruciale. Da lì parte la maggioranza degli attacchi missilistici ucraini, quelli che raggiungono la regione di Belgorod.

I volontari russi e quelli polacchi

Il Corpo dei volontari polacchi ha comunicato di aver partecipato al fianco delle brigate russe anti-Putin – Libertà alla Russia e Corpo dei volontari russi – negli attacchi alla regione di Belgorod.

Il gruppo dei volontari polacchi – nato lo scorso febbraio non fa parte della legione straniera ucraina, ma riferisce direttamente al ministero degli Esteri ucraino. Il Corpo ha comunicato ieri su Twitter la sua partecipazione agli attacchi in territorio russo.

Anche il Corpo dei volontari russi non fa parte delle forze armate ucraine. La brigata si è formata nell’agosto del 2022 ed è composta da emigranti russi uniti dall’avversione nei confronti di Vladimir Putin.

Diversa invece la situazione della Legione per la libertà della Russia che è stata fondata dal ministro della difesa ucraino a febbraio 2022 ed è stata formata con militari precedentemente appartenenti a un’unità dell'esercito russo – oltre 100 persone – che si è unita volontariamente alla parte ucraina per difenderla «dai veri fascisti»

© Riproduzione riservata