La giudice delle indagini preliminari del tribunale di Torino ha sciolto la riserva oggi, in tarda mattinata: i due tedeschi, entrambi ventenni, fermati su disposizione della procura guidata da Giovanni Bombardieri dopo gli scontri in Val di Susa, resteranno in carcere.

Fatti

Scontri No Tav: 450 identificati, 120 agenti feriti e «un milione di danni». Il movimento: «Grande giornata di lotta»

Redazione

All’udienza di convalida gli arrestati, che il 25 luglio scorso avevano preso parte alla dimostrazione dei No Tav, hanno affermato di non aver partecipato agli scontri e di trovarsi in zona per presenziare al Festival dell’Alta Felicità. 

I reati ipotizzati a carico dei due sono la devastazione, le lesioni ad agente delle forze dell'ordine in servizio, la resistenza a pubblico ufficiale. Sono contestate numerose aggravanti ma nessuna che riconduca al terrorismo.

Nei giorni scorsi erano stati fermati anche altri quattro cittadini di nazionalità diverse – due erano tedeschi e due francesi –, per tutti sono stati disposti fogli di via e d’allontanamento dall’Italia.

Il bilancio, intanto, degli identificati agli scontri sale ed è destinato ad aumentare: si parla di circa quattromila persone. 

Italia

No Tav, torna la guerriglia antagonista. Meloni: «Lo Stato non si piegherà»

Luca Sebastiani

Da domani fino al 2 agosto è stato lanciato dal movimento No Tav un nuovo “campeggio di lotta”, in località Traduerivi, sulla spianata di Susa, nelle vicinanze di un'area (presidiata dalle forze dell'ordine) interessata da lavori propedeutici alla realizzazione della nuova ferrovia Torino-Lione. 

«Riteniamo sia opportuno vietare campeggi, cortei e assembramenti nei pressi dei cantieri della Tav a chi nei giorni scorsi ha dato prova di odio, violenza e terrorismo. Nessuna tolleranza», ha commentato a questo proposito la Lega in una nota. 

Italia

No Tav, scontri nei cantieri in Val di Susa: camionette in fiamme e autostrada chiusa

Redazione

© Riproduzione riservata