Un’altra grana. Questa volta per un’Audi. È l’auto blu del governatore forzista della Calabria Roberto Occhiuto. Come anticipato nei mesi scorsi da Lacnews24, la macchina gli è valsa una nuova indagine per truffa, che dunque si aggiunge all’inchiesta per corruzione della procura di Catanzaro. In questo caso, però, ha rivelato il Fatto, a indagare sono i pm della procura di Roma a cui i colleghi calabresi hanno spedito gli atti per competenza.

Ma facciamo un passo indietro. Come nasce la nuova inchiesta? La risposta è semplice: dalle delibere firmate dal dipartimento Economia della Cittadella regionale guidata da Occhiuto, rieletto presidente a ottobre scorso. Come dimostrano le fatture, a pagare il noleggio del mezzo di rappresentanza è stato proprio il dipartimento Economia. Ma in base a una vecchia delibera regionale esiste un contributo ad hoc per coprire questo tipo di spese dei politici calabresi. Comprese quelle del presidente della Giunta.

Secondo la delibera del 2013 il contributo spettante al governatore da destinare al noleggio di auto blu è pari a 3.893 euro al mese: una cifra che per Occhiuto risulta tra i compensi connessi all’assunzione della carica. Perché, però, a pagare l’automobile è stata la Regione e non il presidente? Ancora: perché i calabresi – secondo la tesi dei magistrati calabresi – avrebbero pagato due volte?

Da qui l’apertura del fascicolo in cui è indagato l’azzurro. In particolare, come risulta a Domani, l’ultima fattura liquidata dalla Regione per il noleggio dell’Audi è del 18 luglio scorso: circa 2300 euro, una rata del noleggio per 30 mesi dell’autovettura di rappresentanza. Totale: 73. 496 euro spalmati tra il 2024 e il 2026. Tradotto: non ha pagato Occhiuto come la legge avrebbe imposto.

Discorso analogo andrebbe inoltre fatto per una seconda autovettura: la Land Rover, l’auto su cui Occhiuto, con esponenti del suo staff, ha avuto un incidente a gennaio 2024, e che non risulta essere più nel suo “parco mezzi”. Anche in tal caso, in base a quanto apprende questo giornale, a pagare il contratto di noleggio sarebbe stato il dipartimento Economia della Regione e non il governatore. I pm capitolini si stanno concentrando anche su questi ulteriori pagamenti? Se fosse così le cifre in ballo aumenterebbero. E forse anche la posizione del governatore si aggreverebbe.

