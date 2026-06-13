false false

Nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla procura di Roma e condotta dal servizio di polizia postale, è stata oscurata la piattaforma “cFake.com”, utilizzata per la diffusione online di immagini e video raffiguranti donne in contesti sessualmente espliciti, anche realizzati con l’intelligenza artificiale.

L’indagine era stata avviata a ottobre 2025 in seguito alle segnalazioni pervenute agli investigatori della postale. Sul sito venivano pubblicati contenuti audiovisivi raffiguranti donne appartenenti al mondo della politica nazionale e internazionale, dello spettacolo, dello sport e della cultura: tra le vittime la premier Giorgia Meloni, la segretaria del Pd Elly Schlein, Chiara Ferragni, Laura Pausini e Federica Pellegrini.

Con base negli Usa

Il sito si presentava con un’interfaccia tipica dei forum per adulti, in lingua inglese e composto da sezioni per temi specifici, il cui accesso avveniva soltanto con un’autocertificazione della maggiore età. Gli accertamenti tecnici effettuati dalla postale hanno consentito di individuare l’infrastruttura di hosting della piattaforma negli Stati Uniti.

Lo scorso novembre era quindi stato emesso un decreto di sequestro preventivo eseguito tramite l’oscuramento del sito sul territorio nazionale, proprio per impedire l’accesso agli utenti italiani. Ora il dipartimento per la Sicurezza interna Usa ha ottenuto dal dipartimento di Giustizia l’emissione di un provvedimento di sequestro del dominio per violazione del Take it down act.

© Riproduzione riservata