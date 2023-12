Le esequie si tengono nella Basilica di Santa Giustina e, per accogliere tutta la cittadinanza che vorrà partecipare e mostrare vicinanza alla famiglia, sono stati allestiti due maxischermi in Prato della Valle. Alle 14 la preghiera per i familiari e amici a Saonara

Si sono conclusi i funerali pubblici di Giulia Cecchettin – la ragazza di 22 anni uccisa dall’ex partner Filippo Turetta, ora in custodia cautelare nel carcere di Verona – nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Dietro al feretro, all’ingresso della chiesa, c’erano il padre Gino Cecchettin, la sorella Elena, il fratello Davide e gli altri parenti, la nonna e gli zii. I familiari indossano un fiocco rosso.

Al termine delle esequie ha preso parola il padre, raccontando della figlia, «una giovane donna, straordinaria, allegra e vivace, mai stanca di imparare», che si doveva laureare in ingegneria biomedica, una «laurea meritata che ci sarà consegnata tra pochi giorni».

Il femminicidio, dice, «è spesso il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne», «vessate, costrette a lunghi periodi di abusi fino a perdere la loro libertà prima di perdere anche la vita». Gino Cecchettin ricorda le responsabilità educative della famiglia, della scuola e del mondo dell’informazione. Della società tutta: «dobbiamo trasformare la tragedia in una spinta per il cambiamento. La vita di Giulia è stata sottratta in maniera crudele, ma la sua morte può e deve essere il punto di svolta per mettere fine alla terribile piaga della violenza sulle donne». Ma, nello specifico, si rivolge agli uomini: «Parliamo agli altri maschi, che conosciamo, sfidando la cultura che tende a minimizzare la violenza da parte di uomini apparentemente anormali», bisogna essere «attivamente coinvolti ascoltando le donne e non girando la testa di fronte ai segnali di violenza, anche i più lievi».

La responsabilità educativa è la principale, continua, insegnare i figli ad accettare le sconfitte, creare un clima che favorisca il dialogo.

«Il sorriso di Giulia mancherà al papà Gino, alla sorella Elena e al fratello Davide e a tutta la sua famiglia, mancherà agli amici ma anche a tutti noi», dice il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, durante l’omelia, sottolineando come «quanto abbiamo vissuto ha reso evidente anche il desiderio di trasformare il dolore in impegno per l’edificazione di una società e un mondo migliori, che abbiano al centro il rispetto della persona, donna o uomo che sia, e la salvaguardia dei diritti fondamentali di ciascuno, specie quello alla libera e responsabile definizione del proprio progetto di vita».

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal Quirinale, durante la cerimonia delle Stelle al merito del lavoro, ha ricordato che «il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione in ogni ambito, circostanza e dimensione, in questo momento in cui sono in corso i funerali di Giulia Cecchettin». Mentre ieri aveva evidenziato lo sforzo ancora intenso da compiere per «realizzare un cambiamento radicale di carattere culturale. Cambiamento che chiama in causa le famiglie, l’intera società e gli stessi governi».

Le piazze, le aule universitarie, i palazzi, le nostre case, dice il vescovo, sono «luoghi per difendere i diritti dei più deboli» e creare le condizioni per vivere «all’insegna della giustizia e della libertà».

I funerali di Giulia Cecchettin

Sono presenti il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, Luca Zaia, presidente della regione Veneto, nelle cui sedi le bandiere sono a mezz’asta, il sindaco della città, Sergio Giordani, e altre decine di sindaci del padovano, di altri comuni del Veneto e del Friuli. Sono state posate all’interno della basilica di Santa Giustina a Padova le corone funebri del presidente della Repubblica, della presidente del Consiglio dei Ministri e dei presidenti di Camera e Senato.

Bandiere a mezz’asta anche all’università di Padova, dove per decisione della rettrice Daniela Mapelli sono state sospese le lezioni fino alle 14. Una delegazione dell’ateneo, con la rettrice, parteciperà al funerale.

I funerali

L'arrivo del feretro di Giulia Cecchettin

I funerali, che sono celebrati dal vescovo di Padova monsignor Claudio Cipolla, erano stati rinviati per permettere l’autopsia sul corpo di Cecchettin, che era stato ritrovato in un canalone nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

Sono stati allestiti due maxi schermi, per permettere a tutta la cittadinanza di partecipare e mostrare vicinanza alla famiglia, che alle 14 sarà invece alla cerimonia privata, per familiari, amici e amiche nella chiesa Parrocchiale di Saonara, dove la famiglia ha vissuto per molto tempo. «Abbiamo scelto una chiesa grande, affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione», ha detto il padre Gino qualche giorno fa.

Sono attese 10mila persone, oltre duecento già a Prato della Valle, tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, unità speciali antiterrorismo e antisabotaggio.

Durante le esequie, dovrebbero leggere un messaggio il padre Gino e la sorella Elena Cecchettin, diventata un simbolo contro i femminicidi e la cultura dello stupro. «Il femminicidio è un omicidio di Stato, perché lo Stato non ci tutela, perché non ci protegge», aveva scritto nella lettera al Corriere della Sera.

