Nella notte di sabato è stato consentito a Humanity 1 di entrare nel porto di Catania ma i naufraghi non hanno potuto sbarcare. Dopo una verifica di tipo esclusivamente medico, in 35 sono stati lasciati a bordo. Non è stata attivata nessuna procedura per la richiesta di protezione internazionale. La polizia ha interrogato capitano e capo missione

«In 145 sono sbarcati: le tre donne minorenni, il neonato di sette mesi, e tutti i maschi minorenni. Poi pure qualche uomo se aveva problemi di salute», riferisce Petra Krischok, tuttora a bordo della nave Humanity, e portavoce di SOS Humanity. In 35 sono ancora sulla nave, nel porto di Catania.

Ma le autorità italiane hanno verificato chi voleva e poteva chiedere protezione internazionale, o hanno solo controllato età, genere, condizioni di salute? «Solo salute, genere ed età», risponde Krischok. Sempre le autorità italiane, hanno tenuto i media alla larga dalla banchina del porto di Catania dove la selezione all’ingresso si è svolta.

Niente protezione

Nella notte di ieri, a Catania, i naufraghi soccorsi da questa nave tra il 22 e il 24 ottobre non hanno trovato un “porto sicuro”. Hanno trovato una “selezione all’ingresso” in base a un decreto del nuovo governo Meloni, che la ong non esita a definire – con le convenzioni Onu in mano – «illegale». Solo alcuni dei naufraghi sono stati fatti sbarcare. Altri restano in mare. I controlli, a quanto riferisce la ong, sono stati solo di tipo sanitario, non di polizia o di qualcuno competente in fatto di protezione internazionale e diritto di asilo.

Un approdo ma non un posto sicuro

Da quando la nave ha tratto in salvo i 179 naufraghi, ogni giorno, il capitano di Humanity si è rivolto alle autorità italiane e maltesi chiedendo un porto sicuro per i sopravvissuti a bordo. Soccorrere è un obbligo, e con «porto sicuro» si intende – secondo il diritto internazionale – non solo un approdo dove esercitare i propri bisogni primari ma l’esercizio dei diritti fondamentali, incluso quello di asilo.

Sabato sera la nave Humanity 1 ha ricevuto una comunicazione dalle autorità italiane, «ma diversamente da quel che accade di norma, non ci dicevano che ci è stato assegnato un porto sicuro. La guardia costiera ci diceva solo di venire al porto di Catania». La Humanity 1 è arrivata attorno a mezzanotte.

La selezione dei profughi

Ai media non è stato consentito di assistere a quel che è avvenuto successivamente. «Il nostro capitano e il nostro capo missione sono stati interrogati dalla polizia per circa quattro ore», riferisce, sempre da Humanity, Wasil Schauseil. «Poi hanno cominciato lo sbarco, cominciando dalle tre donne e dal neonato, poi una famiglia, poi i minori non accompagnati. Per i restanti, è stato chiesto al nostro medico di bordo di selezionare chi era in una “condizione di salute precaria”. Tutti, ha risposto lei. Dunque una infermiera della croce rossa e due donne dal ministero della Salute sono salite a bordo. C’è stata una ispezione medica, il nostro dottore e il nostro mediatore culturale erano lì».

E il diritto alla protezione?

Trentasei naufraghi sono stati certificati come in salute e sono dovuti restare a bordo. «Quando hanno detto loro che non gli era consentito sbarcare, uno di loro ha perso conoscenza e successivamente è stato portato via in ambulanza. Al momento a bordo ci sono 35 naufraghi. Nessun ordine di lasciare il porto, finora. Ma se ce lo ordinassero si tratterebbe di respingimento illegale», avverte Schauseil.

Abbiamo chiesto agli operatori a bordo se è stato consentito ai naufraghi di chiedere protezione internazionale, ma a quanto pare non solo ciò non è avvenuto, ma non vi erano neppure le autorità preposte. Petra Krischok spiega infatti che «sono state verificate solo salute, genere, età, le autorità erano croce rossa e ministero della salute, non c’erano traduttori per arabo e altre lingue, solo il nostro mediatore che aiutava per quel che poteva ma non è così che si svolge una richiesta di protezione».

L’Unhcr era sul molo, non è stata fatta salire a bordo. Da giorni Humanity segnala che a bordo ci sono persone traumatizzate, vittime di violenze o persino di torture in Libia.

Proteste

La ong definisce «illegale» il decreto a firma Salvini, Piantedosi e Crosetto. Sono presenti a Catania anche la Croce rossa e Save the Children, assieme ai due parlamentari Antonio Nicita e Aboubakar Soumahoro. «Secondo le vigenti regole internazionali gli stranieri vanno fatti scendere per essere identificati e valutarne l’eleggibilità per l’asilo», scrive Nicita. «Intorno alle 7 siamo saliti sulla nave con l’onorevole Soumahoro perché un ragazzo è collassato e si è ripreso dopo un lungo massaggio cardiaco. Abbiamo chiamato un’ambulanza perché vi erano molte auto polizia e carabinieri ma nessuna ambulanza. Dopo venti minuti il ragazzo è stato trasportato in ospedale».

Nonostante le auto della polizia sul molo, gli operatori della Humanity riferiscono che le uniche ispezioni svolte sui naufraghi erano di carattere sanitario. Niente è stato fatto in merito alle procedure di asilo. Da quanto riferito, gli unici interrogati risultano essere capitano e capo missione della ong.

«Selezionare naufraghi è in contrasto con Convenzione Onu diritto del mare», ha twittato Soumahoro. «La mancanza di mediatori culturali, inoltre, crea vizi di forma nella procedura. Se i restanti naufraghi verrano respinti, violando art.19, impugneremo questa decisione in tutte le sedi opportune».

Riccardo Magi fa notare che «si fa bene a parlare di convenzioni internazionali ma c’è anche la stessa legge italiana, che non può certo essere superata da un decreto ministeriale». Magi nota che il decreto (atto amministrativo) a triplice firma Salvini-Crosetto-Piantedosi «è platealmente in contrasto con la legge italiana che impone che lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna o giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio sia condotto presso appositi punti di crisi e per le operazioni di rilevamento dattiloscopico e segnaletico».

