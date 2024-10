L’Ecri, commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa, evidenzia come in Italia ci siano ancora molti problemi di discriminazione razziale, che partono dal discorso pubblico e politico e arrivano alle azioni di controllo delle forze dell’ordine. Pronta la risposta della presidente, che respinge gli attacchi

«L'Ecri, organo del Consiglio d'Europa, accusa le forze di polizia italiane di razzismo? Le nostre Forze dell'Ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie» è il commento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al report pubblicato oggi dalla Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri) sulla situazione italiana.

«Ci sono anche numerosi resoconti di profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine, che prendono di mira in particolare i Rom e le persone di origine africana» è la frase del report che con ogni probabilità ha stimolato la risposta di Meloni. Spiega l’Ecri che i resoconti di fermi e attività di controllo frequenti «basati sull’etnia sono supportati da report di organizzazioni della società civile e altri enti internazionali di monitoraggio specializzati».

Secondo l’Ecri, dallo scorso rapporto del 2016 ci sono stati miglioramenti in questo ambito, per esempio con la raccolta dati su episodi di bullismo nelle scuole, «anche per motivi di etnia e orientamento sessuale». Per le persone Lgbtqia+ sono state introdotte le unioni civili e una strategia nazionale. Inoltre viene messa in luce l’introduzione di un sistema di sostegno finanziario per i centri contro la discriminazione basata su orientamento sessuale o identità di genere.

Tuttavia, per quanto siano stati fatti molti sforzi, la situazione italiana è ancora molto critica e parte dallo stato di salute del dibattito pubblico e della narrazione politica: «Il discorso pubblico è diventato sempre più xenofobo e il discorso politico ha assunto toni altamente divisivi e antagonistici, prendendo di mira in particolare rifugiati, richiedenti asilo e migranti, nonché cittadini italiani con background migratorio, Rom e persone Lgbtqia+». Questo si riversa direttamente sulle persone appartenenti a queste minoranze. I bambini migranti sono più facilmente vittime di bullismo a scuola e abbandonano prima il percorso scolastico rispetto ai bambini italiani. Inoltre, «Molti Rom risiedono ancora nelle periferie delle città con accesso limitato ai trasporti pubblici e, secondo quanto riferito, sono continuati gli sfratti forzati dei Rom in violazione degli standard internazionali». Riguardo alle persone Lgbtqia+, il rapporto evidenzia le criticità legate sia ai pregiudizi e alle discriminazioni vissuti nella quotidianità, sia alle difficoltà di ottenere il riconoscimento legale del genere, che spesso risulta essere un processo lungo e eccessivamente medicalizzato.

L’Ecri raccomanda quindi all’Italia di mettere in piedi un «organismo per le pari opportunità pienamente indipendente ed efficace» e adottare un nuovo piano d’azione nazionale contro il razzismo. Sono necessarie azioni di sensibilizzazione per il pubblico che promuova l’uguaglianza, la diversità, il dialogo interculturale e interreligioso. Servirebbe inoltre che «le figure pubbliche, compresi funzionari di alto livello e politici di tutte le parti – prendessero posizione – contro l'espressione di discorsi d'odio razzisti e Lgbtqia+fobici e promuovere la comprensione tra le comunità». Per le forze dell’ordine, infine, l’Ecri invita l’Italia a commissionare uno studio completo e indipendente «con l'obiettivo di individuare e affrontare eventuali pratiche di profilazione razziale». Questo è necessario secondo il Consiglio d’Europa perché l’Unar, l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, e «il suo ruolo significativo nella definizione e nel coordinamento delle politiche governative sono incompatibili con il requisito di indipendenza di un organismo per l'uguaglianza».

