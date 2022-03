Oltre 500mila lettori abusivi sono rimasi privi dei contenuti diffusi illecitamente. «La pirateria editoriale - precisa la guardia di finanza - sottrae risorse alle case editrici e danneggia la vendita di prodotti digitali». I lettori che si rivolgono ai canali illeciti, si sottolinea, «oltre al rischio di sanzioni, si espongono alla concreta possibilità di subire il furto dei propri dati mediante “pishing”», cioè quella forma di truffa praticata su internet in cui l’utente viene ingannato e indotti ad accettare contenuti volti a attivare servizi non richiesti. «Infatti – spiega ancora la gdf – come contropartita alla lettura gratis, taluni canali espongono link che reindirizzano a proposte commerciali a prezzi particolarmente vantaggiosi o di registrazione gratuita a servizi digitali. Utilizzando questi link, l’utente finisce per mettere i propri dati personali e finanziari nelle mani dei criminali oppure per attivare servizi a pagamento non richiesti».