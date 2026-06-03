L’ex Fdi, oggi parlamentare di Futuro Nazionale, a ottobre dello scorso anno era stato condannato per porto abusivo di arma da collezione. Al veglione di Capodanno organizzato dal suo amico Delmastro, dalla sua pistola era partito un colpo che aveva ferito Luca Campana, caposcorta dell’ex sottosegretario alla Giustizia

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Sulla superstrada in direzione Biella, la macchina del deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è sbandata ed è finita in un fossato senza provocare danni. A riportare la notizia è il Corriere della sera. A Pozzolo è stato fatto l’alcoltest: il parlamentare è risultato positivo con un tasso doppio rispetto a quello previsto dai limiti di legge. Ora seguiranno i provvedimenti del caso.

Il tribunale di Biella a ottobre dello scorso anno aveva condannato Pozzolo per porto abusivo di arma da collezione. La sua pistola non poteva andare in giro, doveva restare a casa. Il deputato pistolero, invece, pensò bene di portarla al veglione organizzato dal suo amico Andrea Delmastro Delle Vedove, allora sottosegretario alla Giustizia.

Era il 31 dicembre 2023 quando la festa di Capodanno organizzata a Rosazza, feudo dei Delmastro, si stava trasformando in tragedia. Dalla pistola che Pozzolo armeggiava con disinvoltura partì un colpo che ferì Luca Campana, genero di Pablo Morello, caposcorta proprio di Delmastro. Una ferita lieve, ma che racconta l’uso disinvolto e grave delle armi da fuoco.

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