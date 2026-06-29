Il deputato era stato risultato positivo, oltre il consentito, al controllo dell’etilometro dopo che a inizio giugno era finito fuori strada con la sua auto sulla Biella-cossato

false false

Al deputato ex Fratelli d’Italia e ora in Futuro Nazionale con il generale Vannacci, Emanuele Pazzolo, è stata sospesa la patente di guida per un anno. Il provvedimento -emesso dalla prefettura di Biella – è arrivato dopo che il parlamentare a inizio giugno era finito fuori strada con la sua auto sulla superstrada Biella-Cossato, rimanendo illeso. La prefettura ha raddoppiato la sospensione minima di sei mesi prevista.

La notizia, anticipata dal quotidiano La Stampa, è stata confermata all’Ansa da fonti qualificate. Il deputato era stato risultato positivo, oltre il consentito, al controllo dell’etilometro. Pozzolo, che ha una casa a Campiglia Cervo, inoltre dovrà sottoporsi a un controllo da parte della commissione medica.

Il parlamentare aveva spiegato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e che era stato un nubifragio a provocare l’uscita di strada.

Il tribunale di Biella a ottobre dello scorso anno aveva condannato Pozzolo per porto abusivo di arma da collezione, in merito alla vicenda dello sparo di Capodanno 2023.

© Riproduzione riservata